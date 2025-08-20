Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

El gobierno de Estados Unidos anunció que pintará de negro el muro fronterizo con México, tras una instrucción dada directamente por el presidente Donald Trump y que tiene como objetivo disuadir a los inmigrantes de intentar cruzar ilegalmente la frontera.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó la zona fronteriza en Texas y aseguró que el color negro hará que la superficie del muro se caliente más bajo las altas temperaturas del desierto, lo que dificultará aún más su escalada.

"Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán", dijo la funcionaria.

Y agregó: "Es alto, lo que lo hace muy muy difícil de escalar, casi imposible, además se hunde profundamente lo que dificultaría mucho, si no es imposible, excavar debajo".

La funcionaria aseguró que el número de cruces ilegales de la frontera ha disminuido significativamente, un resultado que el propio presidente Trump celebró en sus redes sociales.

"Felicidades Texas. Las estadísticas fronterizas de julio han llegado una vez más a los números más bajos registrados en la historia de los Estados Unidos", escribió el mandatario.

El anuncio tiene también un componente político de cara a las próximas elecciones legislativas. De hecho, Trump aprovechó para hacer un llamado a los votantes: "Los republicanos de Texas necesitan ayudarnos a ganar las elecciones".

La decisión de pintar el muro de negro ha generado controversia. Mientras sus defensores argumentan que es una medida efectiva para disuadir la inmigración ilegal, los críticos cuestionan su eficacia y los posibles riesgos para la salud de quienes intenten cruzar la frontera en condiciones extremas.

A pesar de las críticas, la administración Trump parece decidida a seguir adelante con esta y otras medidas para reforzar la seguridad fronteriza. No obstante, el impacto real de esta iniciativa en los flujos migratorios y su influencia en el debate político sobre inmigración en Estados Unidos están aún por verse.