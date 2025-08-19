NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Neymar

El mensaje del hijo Neymar al futbolista tras verlo llorar por la peor derrota de su carrera: "Cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar"

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
El jugador de 33 años no contuvo las lágrimas tras la derrota 0-6 del Santos frente al Vasco da Gama.

El domingo 17 de agosto, el futbolista brasileño Neymar Jr vivió la peor derrota de su carrera con su equipo, Santos FC, que cayó 0-6 frente al Vasco da Gama en su propio estadio.

El delantero, quien volvió al Campeonato Brasileño en enero tras su paso por destacados clubes como el FC Barcelona y el PSG, se vio visiblemente afectado tras la estrepitosa caída en el Morumbi.

Y es que el jugador de 33 años no contuvo su sensibilidad y fue captado en el terreno del juego hecho un mar de lágrimas, incluso el entrenador rival, Fernando Diniz, le dio un abrazo y lo consoló cuando se disponía a marcharse.

Además, el momento llevó a que su hijo mayor, Davi Lucca, le escribiera un tierno mensaje que fue compartido posteriormente por el futbolista a través de sus redes sociales.

Mediante una 'story' en Instagram, Neymar publicó una captura de pantalla del chat con su hijo en el que lo motivaba a no pensar en la derrota y expresaba todo su apoyo.

“Buenas noches, pa. Sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que, en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar para apoyarte. Además de un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, e, incluso en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenlo en mente. Ten en mente que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, independientemente de si son buenos o malos”, escribió.

Davi Lucca continuó su mensaje diciendo: “Tú eres mi papá y siempre ten presente que yo estoy acá para ti. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y vas a seguir haciendo. Eres increíble. Te amo con todo mi corazón. Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién eres, porque tú eres capaz”.

Finalmente, dio un consejo a su padre frente a la derrota en Morumbi: “No uses la derrota de hoy como un fracaso. Por el contrario, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides, eres increíble”.

Actualmente, el Santos FC se ubica en la casilla 15 en la tabla de posiciones del Campeonato Brasileño, con un total de 21 puntos, mientras que Vasco da Gama le sigue con 19.

Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

