El mensaje del hijo Neymar al futbolista tras verlo llorar por la peor derrota de su carrera: "Cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar"

El domingo 17 de agosto, el futbolista brasileño Neymar Jr vivió la peor derrota de su carrera con su equipo, Santos FC, que cayó 0-6 frente al Vasco da Gama en su propio estadio.

El delantero, quien volvió al Campeonato Brasileño en enero tras su paso por destacados clubes como el FC Barcelona y el PSG, se vio visiblemente afectado tras la estrepitosa caída en el Morumbi.

VEA TAMBIÉN Ante todo, buen padre: graban a Neymar pidiendo silencio a sus fanáticos mientras su hija duerme o

Y es que el jugador de 33 años no contuvo su sensibilidad y fue captado en el terreno del juego hecho un mar de lágrimas, incluso el entrenador rival, Fernando Diniz, le dio un abrazo y lo consoló cuando se disponía a marcharse.

Además, el momento llevó a que su hijo mayor, Davi Lucca, le escribiera un tierno mensaje que fue compartido posteriormente por el futbolista a través de sus redes sociales.

Mediante una 'story' en Instagram, Neymar publicó una captura de pantalla del chat con su hijo en el que lo motivaba a no pensar en la derrota y expresaba todo su apoyo.

“Buenas noches, pa. Sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que, en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar para apoyarte. Además de un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, e, incluso en los días en los que lloras, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenlo en mente. Ten en mente que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, independientemente de si son buenos o malos”, escribió.

VEA TAMBIÉN La exquisita pegada de leyenda de La Vinotinto que terminó en un gol olímpico; lo felicitó hasta Neymar o

Davi Lucca continuó su mensaje diciendo: “Tú eres mi papá y siempre ten presente que yo estoy acá para ti. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y vas a seguir haciendo. Eres increíble. Te amo con todo mi corazón. Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién eres, porque tú eres capaz”.

Finalmente, dio un consejo a su padre frente a la derrota en Morumbi: “No uses la derrota de hoy como un fracaso. Por el contrario, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides, eres increíble”.

Actualmente, el Santos FC se ubica en la casilla 15 en la tabla de posiciones del Campeonato Brasileño, con un total de 21 puntos, mientras que Vasco da Gama le sigue con 19.