Ni Michael Jordan ni Kobe Bryant: este es el nuevo récord alcanzado por LeBron James en la NBA

LeBron James, máximo referente estadístico de la NBA, igualó este jueves a Robert Parish como el jugador con más partidos disputados en la historia de la liga.

“The King” alcanzó los 1.611 encuentros, una cifra que Parish mantuvo en solitario durante casi 30 años, en el compromiso como visitante de Los Angeles Lakers frente al Miami Heat.

A sus 41 años, el alero estuvo en duda hasta último momento, pero finalmente integró el quinteto titular ante el equipo con el que conquistó dos campeonatos en 2012 y 2013.

Parish, emblema de los Boston Celtics, acumuló también 1.611 apariciones a lo largo de 21 temporadas como profesional, entre 1976 y 1997.

Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, LeBron continúa ampliando su legado.

De momento, vale el apunte, persiste la incógnita sobre si pondrá fin a su carrera al término de la actual campaña.

Las especulaciones sobre una posible retirada cercana de LeBron James se intensificaron recientemente, después de que la estrella de Los Angeles Lakers se emocionara hasta las lágrimas durante un homenaje en Cleveland, la ciudad donde dio sus primeros pasos en la NBA.

Las alarmas se encendieron en toda la liga al observar a James visiblemente conmovido antes del partido disputado en Cleveland.

El alero se cubrió el rostro con la camiseta en un intento de contener la emoción provocada por el video tributo preparado por los Cavaliers, en lo que podría haber sido su última visita a la ciudad como jugador activo.

Medios deportivos norteamericanos aseguran que antes de su retirada, el también apodado 'The Chosen One' (El primer elegido) podría probar en una franquicia distinta a los Lakers.

Desde febrero de 2023, James ostenta además el título de máximo anotador histórico de la NBA, tras superar a Kareem Abdul-Jabbar.

A esto suma otras marcas destacadas, como la mayor cantidad de temporadas jugadas (23) y de participaciones en el Juego de las Estrellas (22).

El pasado 5 de marzo añadió otro logro a su historial al convertirse también en el jugador con más tiros de campo encestados, superando nuevamente a Abdul-Jabbar.