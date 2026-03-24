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Liga MX

Excompañero de James Rodríguez protagoniza insólita expulsión tras empujar a un árbitro durante un partido en la Liga MX

marzo 24, 2026
Por: Diana Pérez
Balón de fútbol - Foto AFP
Balón de fútbol - Foto AFP
El jugador colombiano podría recibir una sanción de hasta 15 partidos de suspensión por agredir al árbitro, según lo estipulado en el Reglamento de Sanciones de la Liga MX.

Un exfutbolista de Millonarios quien también fue compañero del mediocampista James Rodríguez en Club León ha protagonizado una escandalosa expulsión en el fútbol mexicano.

El colombiano Édgar Guerra fue expulsado en el partido que enfrentó su equipo Puebla ante Édgar Guerra tras agredir a uno de los árbitros del encuentro. Cuando corría el minuto 60, Guerra es sustituido por Alexis Canelo, sin embargo, parece que el cambio no le gustó para nada al extremo cafetero.

Cuando estaba saliendo del campo de juego, Guerra pecheó al cuarto árbitro Fernando Alexander Cruz y luego lo empujo, generando la sorpresa de todos. El asistente le avisó al árbitro central Yonatan Peinado y este decidió sacarle la tarjeta roja expulsándolo.

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El jugador colombiano podría recibir una sanción de hasta 15 partidos de suspensión por agredir al árbitro, según lo estipulado en el Reglamento de Sanciones de la Liga MX.

Por su parte, Peinado reportó el incidente en la célula arbitral de la siguiente manera: "Causal 7: Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante: empujando al cuarto árbitro con el cuerpo y posteriormente con la mano izquierda sobre su espalda, al momento de ser sustituido".

La acción del exjugador de León no le gustó mucho a la hinchada en la que algunos afirman que se trata de un tema de apuestas, mientras que otros señalan que es un comportamiento de irrespeto.

"Eso es tema de apuestas", "Hay tipos que simplemente no están preparados para estar en primera división", "Apesta a casa de apuestas esto que hizo", "Que asco da ese tipejo", "¿Qué tenía que ver el cuarto juez con su molestia al ser sustituido?", son algunos de los comentarios.

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