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Lunes, 13 de abril de 2026
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Papa León XIV

Críticas al papa León XIV por su silencio ante las atrocidades del régimen de Irán: análisis de experto

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El analista Esteban Román habló en El Informativo de NTN24.

En el contexto actual del papado de León XIV, el líder de la Iglesia Católica se ha posicionado fuertemente en ciertos temas internacionales mientras muestra una diplomacia cautelosa en otros.

Recientemente, el sumo pontífice criticó duramente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus declaraciones amenazantes hacia Irán, lo que ha generado debate sobre las prioridades y la coherencia de la voz moral del Vaticano.

En los últimos días, el Papa León XIV calificó de inaceptables las amenazas de Trump donde insinuó acciones militares que podrían acabar con una civilización en Irán.

Según el pontífice, tales advertencias ponen en riesgo a poblaciones enteras y destacó la urgencia de encontrar una salida diplomática al conflicto. "Estas advertencias son verdaderamente inaceptables… una cuestión moral por el bien de toda la población", afirmó.

Mientras tanto, Trump respondió describiendo al papa como "débil" en materia de crimen, y lo acusó de favorecer posturas de izquierda.

Estas declaraciones fueron acompañadas de una publicación en Truth Social, donde una imagen generada por inteligencia artificial mostraba al expresidente como Jesucristo en un entorno médico, lo que provocó reacciones diversas antes de ser eliminada.

Sin embargo, el papa León XIV ha evitado pronunciarse con la misma contundencia sobre otras situaciones globales críticas, como el genocidio de los uigures en China, el apoyo de Irán a grupos terroristas como Hezbolá y Hamás, o la persecución de cristianos en varias regiones.

En estos casos, la respuesta del pontífice ha sido más medida, lo que ha llevado a algunos críticos a cuestionar si existe un doble estándar en su condena de la violencia internacional.

El analista Esteban Román, en diálogo con NTN24, sugirió que la orientación del papa podría influir en sus reacciones.

En su opinión, el Papa tiende a centrar su atención en los temas más mediáticos y visibles, a menudo críticos hacia países occidentales como Estados Unidos, mientras adopta un enfoque más diplomático en otros conflictos menos difundidos.

Esta dinámica pone de manifiesto las tensiones inherentes al papel del papa como líder moral global, donde sus palabras y silencios pueden tener repercusiones significativas en la política internacional y en la percepción pública del Vaticano.

Mientras el papa León XIV defiende su postura de basarse en el mensaje del Evangelio, la percepción de su liderazgo sigue estando sujeta a intenso escrutinio por parte de distintos sectores de la comunidad internacional.

 

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