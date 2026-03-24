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Martes, 24 de marzo de 2026
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FIFA

La FIFA sufre un fuerte golpe a 79 días del Mundial de 2026 al ser demandada por aficionados por los "exorbitantes" precios de las boletas: "ostenta un monopolio en la venta de entradas"

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
FIFA | Foto: AFP
FIFA | Foto: AFP
Esto porque la FSE afirma que los precios de las entradas para esta edición del mundial están muy por encima de las de Qatar 2022.

La FIFA enfrenta un nuevo reto relacionado con el Mundial de 2026 tras conocerse que los aficionados la demandó por los "exorbitantes" precios de las entradas para el torneo más importante en el mundo del fútbol.

Este martes se conoció que Organización de Aficionados Europeos (FSE) demandó al ente rector del fútbol en el mundo por los precios de las boletas y por tener procedimientos de compra "opacos y desleales".

Junto a Euroconsumers, una organización que defiende los intereses de los consumidores, la FSE informó que "ha presentado una denuncia oficial ante la Comisión Europea contra la FIFA".

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Además, aseguró en su comunicado que la FIFA habría abusado de "su posición de monopolio" en la comercialización de las boletas el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, la FIFA señaló por medio de un portavoz que "hemos recibido la demanda, que vamos a estudiar según los procedimientos en vigor".

A mediados de diciembre la FSE había exhortado a la FIFA a iniciar "una consulta" para poder analizar y encontrar una solución para los elevados precios de las entradas que "respete la tradición, la universalidad y el alcance cultural de la Copa del Mundo".

Esto porque la FSE afirma que los precios de las entradas para esta edición del mundial están muy por encima de las de Qatar 2022.

Las entradas más baratas para la final se sitúan en 4.185 dólares, según los demandantes, "siete veces más" que para el mismo partido del Mundial 2022.

En comparación, explica, los boletos más baratos para la final de la Eurocopa de 2024 de fútbol costaban 95 euros (unos 100 dólares).

Las dos organizaciones arremeten contra la FIFA en el terreno del derecho europeo de la competencia.

Por eso en su comunicado, ambas organizaciones hicieron énfasis en que "la FIFA ostenta un monopolio en la venta de entradas para el Mundial 2026 y usa ese poder para imponer a los aficionados condiciones que no serían nunca aceptables en el mercado de competencia".

"Los propios documentos de candidatura de la FIFA proyectaban un precio medio de entrada de 1.408 dólares, pero esa cifra ha quedado muy atrás", criticó la FSE.

Según la FIFA, se han puesto a disposición casi siete millones de boletos. Cada aficionado puede comprar un máximo de cuatro entradas por partido y un total de 40 para todo el torneo.

En este primer Mundial ampliado a 48 equipos se disputarán un total de 104 encuentros y los precios se han disparado para los partidos de mayor demanda.

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