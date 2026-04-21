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Martes, 21 de abril de 2026
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Delcy Rodríguez

"Cuando aquí se va la luz en la madrugada yo tampoco duermo": Delcy Rodríguez lanza cuestionada declaración en medio de crisis energética en El Zulia

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - EFE
Delcy Rodríguez - EFE
En un evento desde la capital de ese estado, Maracaibo, la encargada del régimen chavista aseguró que mantiene diálogo con las multinacionales Siemens y General Electric.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió durante un discurso a la grave situación que viven miles de venezolanos en algunas partes del país por la crisis eléctrica, como es el caso del estado de Zulia, uno de los más perjudicados.

Según dijo Rodríguez, con el cinismo que identifica a al chavismo, ella no desconoce la situación de la zona y que tampoco duerme cuando se va la luz en la madrugada, una situación que padecen los habitantes a diario, con interrupciones del servicio todas las semanas durante horas.

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"Sé lo que les ha aquejado. Cuando aquí se va la luz en la madrugada yo tampoco duermo. Ahí están mis conversaciones con el gobernador (…) Sé lo que está pasando en la planta termoeléctrica Termozulia, en la TZ1, en la TZ7, sé lo que está pasando en Ramón Laguna. No estoy ajena a la situación", aseguró.

Por su parte, ciudadanos en El Zulia aseguran que la crisis energética no es cosa de algunas noches, pues denuncian que casi diariamente el fluido eléctrico falla y se han presentado apagones generales.

Rodríguez, quien está al frente del régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro en enero, dijo que supuestamente mantiene diálogo directo con importantes multinacionales para atender los problemas energéticos del país.

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"Ya nosotros estamos en relación directa con Siemens y General Electric para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia", añadió ante un grupo de personas reunidas en un evento desde la capital del estado, Maracaibo.

Desde que asumió el poder, Delcy Rodríguez se ha visto sometido a la presión de Estados Unidos que asegura "estar a cargo" del país y controlar su industria petrolera.

Las palabras de la encargada del régimen se conocieron luego de que Washington relajara algunas de las sanciones impuestas al régimen.

En un video posterior, la cabeza del régimen habló de los100 días frente al poder y dijo que Venezuela regresó "al escenario internacional" y que "cientos de empresas han mostrado interés en invertir en el país".

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