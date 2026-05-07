Primer ministro de Israel lanza dura advertencia tras abatimiento de alto comandante de Hezbolá: "Ningún terrorista es inmune"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó una dura advertencia a los terroristas de Hezbolá luego de que confirmara el abatimiento de un alto comandante del grupo extremista proiraní del Líbano.

El miércoles, Netanyahu confirmó la muerte del comandante de la Unidad 'Fuerza Radwan', en Beirut, por lo que este jueves se pronunció y señaló que "ningún terrorista es inmune" a los ataques israelíes.

"Anoche, eliminamos en el corazón de Beirut al comandante de la fuerza Radwan de Hezbolá", dijo Netanyahu en un video difundido por su oficina.

Y sentenció: "Les digo a nuestros enemigos con la mayor claridad posible: ningún terrorista es inmune. Cualquiera que amenace al Estado de Israel morirá por sus actos".

Pese a el alto al fuego entre Israel y Hezbolá, los enfrentamientos han continuado, aunque el reciente hecho en los suburbios del sur del Líbano, donde la organización extremista ejerce su influencia, fue el primero en la zona en casi un mes.

Ante el ataque, el Ejército afirmó que las directrices de seguridad para los ciudadanos israelíes no habían cambiado, aunque "continúa realizando evaluaciones de la situación en el sector norte".

Además, agregó que los eventos programados para el jueves que previamente habían sido eximidos de las directrices "en la zona fronteriza del norte han sido cancelados debido a la posibilidad de fuego enemigo por parte de la organización terrorista Hezbolá".

De acuerdo con un informe reciente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en las últimas semanas se ha eliminado a más de 220 terroristas de Hezbolá, incluidos "terroristas clave".

Por otro lado, las FDI reportaron que han atacado más de 180 sitios de infraestructura pertenecientes a la organización terrorista proiraní, incluidos centros de mando, instalaciones de almacenamiento de armas y lanzadores cargados y listos para usar en el sur del Líbano.