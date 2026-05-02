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Sábado, 02 de mayo de 2026
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James Rodríguez, jugador de Minnesota - Foto: AFP
James Rodríguez, jugador de Minnesota - Foto: AFP
James Rodríguez

Vuelve y juega: James Rodríguez, fuera de la convocatoria de Minnesota; este es el motivo

mayo 2, 2026
Por: Natalya Baquero González
La actual situación de James Rodríguez sigue despertando preocupación de cara a su participación con Colombia en la Copa del Mundo 2026.

El volante colombiano, James Rodríguez vuelve a quedarse por fuera de la convocatoria de Minnesota United. En esta ocasión el cucuteño no fue tenido en cuenta para el juego de visita ante el Columbus Crew por la MLS, pese a estar en óptimas condiciones físicas.

De acuerdo con la información compartida por el diario TwinCities de los Estados Unidos, la ausencia del mediocampista cafetero se debe a un “procedimiento médico programado” con anterioridad por parte del club.

“El club informó que Rodríguez no participa en la gira “debido a un procedimiento médico rutinario previamente programado, no relacionado con ninguna lesión. Se reincorporará a los entrenamientos del equipo la próxima semana”, comunicó el medio antes mencionado.

De esta manera queda claro que la no convocatoria se debe a un tema rutinario de la institución y no a algún problema físico, ya que se ha conocido que participó de manera activa de todas las sesiones de entrenamiento.

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Más allá de eso, la situación actual de James Rodríguez sigue despertando preocupación de cara a su participación con Colombia en la Copa del Mundo 2026, pues desde su arribo al fútbol de los Estados Unidos, el colombiano no ha logrado alcanzar su máximo nivel.

Durante la temporada vigente de los 12 juegos disputados por Minnesota United, el volante cafetero solo ha tenido acción en 6 de ellos, encuentros en los que tan solo ha jugado un promedio de 183 minutos, actuaciones que han sido calificadas con una puntuación de 6.92, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore, pese a no contar con continuidad.

Por ahora, antes de que comience la concentración de la selección de Colombia y la MLS se tome una pausa por el Mundial, al capitán de la 'Tricolor' le quedan cuatro encuentros con los Loons, partidos en lo que se espera sume minutos y llegue con ritmo al certamen mundialista.

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