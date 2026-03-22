Zinedine Zidane habría llegado a un acuerdo verbal para dirigir a importante selección luego del Mundial de 2026

Una noticia sacude al mundo del fútbol tras conocerse que el experimentado entrenador Zinedine Zidane volvería a dirigir a un equipo.

Tras su salida del Real Madrid en 2021, hace cinco años, el francés no ha tomado un equipo a su cargo, por lo que mucho se especulaba sobre si se había retirado o no como entrenador luego de parecer no estar interesado en dirigir más.

Sin embargo, parece que Zidane estaría lejos de pensar en el retiro como entrenador y habría llegado a un acuerdo verbal con una selección campeona del mundo.

Zidane llegó a un acuerdo verbal para reemplazar a Didier Deschamps como entrenador de la selección de Francia tras el Mundial de 2026 que se disputar en Estados Unidos, México y Canadá en junio, según reportan medios deportivos.

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Independientemente del resultado que tenga el conjunto nacional en la cita mundialista, el acuerdo ya estaría hecho, según informó el medio francés 'Le Parisien'.

El medio aseguró que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, ya confirmó quien va a ocupar al actual entrenador de 'Los Blues'.

En una entrevista que le dio al medio 'Le Figaro', Diallo, reveló que mantiene conversaciones con varios candidatos.

Y aunque se ha sabido mantener cauteloso, sus recientes comentarios delatan que el seleccionado para el cargo es Zidane, ya que aseguró que quien tome el cargo "debe contar con el apoyo de los franceses".

"Se necesita un perfil que cumpla muchos requisitos y que también pueda contar con el apoyo del pueblo francés, ya que esta selección francesa es el equipo del pueblo francés", explicó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

No obstante, la razón por la que sostendría por ahora un acuerdo verbal con la federación es porque desde la dirigencia quieren que Deschamps termine su ciclo sin ninguna interferencia.