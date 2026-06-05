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Viernes, 05 de junio de 2026
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Selección Colombia

Federación Colombiana de Fútbol se pronuncia sobre comentarios recientes contra jugadores de la selección

junio 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia - Foto: EFE
A través de un comunicado, la FCF se pronunció a pocos días del inicio del Mundial 2026.

En Colombia se ha generado una fuerte polémica alrededor de la Selección Colombia por cuenta del acto de despedida y entrega del pabellón nacional organizado por el gobierno de Gustavo Petro.

Este jueves, se llevó a cabo en el aeropuerto de Catam un encuentro entre los jugadores y el Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro.

No obstante, al término de la ceremonia a la que asistieron los 26 convocados y el cuerpo técnico, algunos aficionados reaccionaron en contra de la Tricolor por lo que consideraron una actitud poco cordial con el mandatario.

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La Federación Colombiana de Fútbol, a través de un comunicado, se pronunció sobre lo sucedido y rechazó los insultos en contra de los jugadores.

La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”, comienzo diciendo el comunicado divulgado.

“En ese sentido, rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”, agregó.

A su vez, indicó que “que la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico”. “Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”, resaltó.

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Cabe recordar que antes de viajar a Estados Unidos este jueves, la selección Colombia tuvo un partido de despedida en Bogotá y una concentración de alrededor de 10 días.

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