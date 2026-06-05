Federación Colombiana de Fútbol se pronuncia sobre comentarios recientes contra jugadores de la selección

En Colombia se ha generado una fuerte polémica alrededor de la Selección Colombia por cuenta del acto de despedida y entrega del pabellón nacional organizado por el gobierno de Gustavo Petro.

Este jueves, se llevó a cabo en el aeropuerto de Catam un encuentro entre los jugadores y el Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro.

No obstante, al término de la ceremonia a la que asistieron los 26 convocados y el cuerpo técnico, algunos aficionados reaccionaron en contra de la Tricolor por lo que consideraron una actitud poco cordial con el mandatario.

VEA TAMBIÉN Futbolistas de la selección de Irán aún no reciben sus visas para el Mundial, según embajador del régimen iraní o

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de un comunicado, se pronunció sobre lo sucedido y rechazó los insultos en contra de los jugadores.

“La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”, comienzo diciendo el comunicado divulgado.

“En ese sentido, rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”, agregó.

A su vez, indicó que “que la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico”. “Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”, resaltó.

VEA TAMBIÉN Selección de Irán comienza el trámite de visas en la embajada de EE. UU. en Turquía a 10 días de su debut en el Mundial 2026 o

Cabe recordar que antes de viajar a Estados Unidos este jueves, la selección Colombia tuvo un partido de despedida en Bogotá y una concentración de alrededor de 10 días.