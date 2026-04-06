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Lunes, 06 de abril de 2026
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Jhon Arias

Así fue el golazo que anotó el colombiano Jhon Arias en la victoria del Palmeiras ante Bahía con el que los 'Porcos' reafirman el liderato en el Brasileirao

abril 6, 2026
Por: Diana Pérez
Jhon Arias | Foto: AFP
Jhon Arias | Foto: AFP
Desde que regresó al fútbol brasileño, Arias ha demostrado su buen nivel, acumulando hasta la fecha un total de 3 goles en los 588 minutos disputados con los 'porcos'.

El colombiano Jhon Arias cada vez vuelve a demostrar que está regresando al nivel que manejaba en el Fluminense antes de irse al Wolverhampton en Inglaterra.

Esta vez el jugador cafetero se ha convertido en la sensación de Brasil tras anotar un golazo en la victoria 2-1 del Palmeiras frente a Bahia, ayudando a su equipo a seguir consolidándose como absoluto líder del Brasileirao.

Cuando corría el minuto 41 del primer tiempo y el marcador estaba 0-0, los 'porcos' emprendieron la marcha para cambiar el resultado antes de irse al descanso.

Arias recibió un pase preciso cerca del área de juego y decidió darle el balón a su compañero Flaco López, quien tras distraer al rival le devolvió el pase con un taco.

Tras recibir nuevamente el balón, el colombiano no lo pensó dos veces y con un derechazo envió el balón al ángulo totalmente imposible para que el arquero pudiera reaccionar.

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De esta manera, el Palmeiras abrió el marcador, pero Bahía empató el encuentro a tan pocos minutos de iniciar el segundo tiempo, al 59'. Pero un error del conjunto local, un autogol de Santi Mingo, hizo que el equipo de Arias se quedara con la victoria en la décima jornada del Brasileirao.

Tras un buen rendimiento en el encuentro, Arias fue calificado con 7.5 siendo de los más destacados, no solo por su gol, sino por su aporta en el campo de juego. Los aficionados en redes también están satisfechos y contentos con su buen nivel.

"El mejor jugador del planeta", "El mejor extremo de Brasil", "También marca goles espectaculares", "Nuestro Pelé colombiano juega REALMENTE bien", "Imagínate recibir a un jugador de ese calibre y luego ir a una rueda de prensa a decir que no lo pediste", "Eso no es un gol, es una obra de arte", son algunos de los comentarios.

Desde que regresó al fútbol brasileño, Arias ha demostrado su buen nivel, acumulando hasta la fecha un total de 3 goles en los 588 minutos disputados con los 'porcos'.

Ahora el Palmeiras y Jhon Arias se preparan para la Copa Libertadores en donde se enfrentarán al Junior de Barranquilla este miércoles 8 de abril.

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