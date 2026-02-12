NTN24
Juegos Olímpicos

Habló la exnovia del atleta que confesó una infidelidad tras ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Es difícil"

febrero 12, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Sturla Holm Laegried, biatleta noruego que confesó una infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno / FOTO: AFP
Sturla Holm Laegried, biatleta noruego que confesó una infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno / FOTO: AFP
El deportista dijo ante las cámaras de televisión que había cometido un error que le costó su relación y la mujer en cuestión decidió romper el silencio.

Un día después de la inesperada confesión del biatleta noruego Sturla Holm Laegried de una infidelidad conyugal justo tras ganar un bronce olímpico, su exnovia afirmó que le resultaba "difícil perdonarle".

Ante la perplejidad general, el deportista, justo tras quedar tercero en la prueba de 20 km de biatlón el martes en Antholz (norte de Italia), declaró ante el micrófono de la televisión NRK de su país, que emitía en directo su reacción, que estaba destruido anímicamente por una reciente ruptura amorosa, motivada por una infidelidad suya.

o

"Hay alguien que, quizás, no esté delante del televisor hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel", dijo el biatleta de 28 años.

El miércoles, su exnovia, cuyo nombre no fue publicado, reaccionó en declaraciones al diario noruego Verdens Gang (VG).

"Es difícil perdonarle. Incluso aunque haya hecho una declaración de amor delante de todo el planeta", escribió esta mujer en un mensaje de texto telefónico al diario.

"No he elegido estar en esta posición y es doloroso para mí encontrarme en ella", precisó.

o

Noruega fue la triunfadora en esa prueba del biatlón del martes ya que el oro fue para Johan-Olav Botn.

Laegreid deseó "no haber estropeado el día de Johan" con su confesión pública.

"Fue quizás muy egoísta por mi parte conceder esa entrevista. Realmente, no estoy aquí mentalmente", dijo a los periodistas.

La exestrella del biatlón noruego Johannes Thingnes Boe estimó que las palabras de Laegreid sobre su infidelidad habían llegado "en un mal momento y en un mal lugar".

