NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Juegos de Invierno

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida, pero hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel": atleta hace confesión tras ganar medalla en Juegos de Invierno

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El esquiador noruego Sturla Holm Laegreid. (EFE)
El noruego Sturla Holm Laegreid aseveró que “tenía una medalla de oro” en su vida.

El esquiador noruego Sturla Holm Laegreid, que ganó el martes la medalla de bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de veinte kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia), hizo una extraña confesión al finalizar la competencia en la que se destacó.

Holm Laegreid afirmó, entre lágrimas, que le fue infiel a su pareja, según registraron varios medios, incluido el Nuevo Herald.

El atleta se confesó en una entrevista que le hicieron luego de lograr el destacado tercer puesto que el desliz amoroso se dio unos meses atrás.

“Hay alguien con quien me gustaría compartir esto, aunque quizá hoy no esté viendo la televisión. Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida”, aseveró.

Luego, en un juego de palabras en medio de la obtención de la medalla afirmó que “tenía una medalla de oro” en su vida.

“Seguramente hay mucha gente que me ve con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella”, continuó y reconoció que el deporte pasó “a un segundo plano estos últimos días” después de contarle a su pareja, una mujer de identidad desconocida, su infidelidad.

Expresó, además, que se lo contó y, por supuesto, “se acabó”. “No estoy dispuesto a rendirme. Espero que cometer suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Asumo las consecuencias de lo que he hecho. Lo lamento de todo corazón”.

“Me he dado cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándoselo. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es contarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome. Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder”, afirmó.

Sturla Holm Laegreid fue tercero en la prueba tras su compatriota Johan-Olav Botn, oro, y el francés Eric Perrot, que se llevó la medalla de plata.

