Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
"Es una visión cercana del posible destino final de nuestro Sol": James Webb capta imagen nítida de la muerte de una estrella en la Nebulosa de la Hélice

enero 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Sol - Foto de referencia Canva
Sol - Foto de referencia Canva
La fotografía infrarroja de alta resolución registró en detalle los momentos finales de una estrella similar al Sol.

El telescopio espacial James Webb captó la muerte de una estrella en la Nebulosa de la Hélice, una de las nebulosas planetarias más cercanas a la Tierra, en lo que la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) dijo que era "una visión cercana del posible destino final de nuestro Sol".

"En la imagen de alta resolución del Webb, la estructura del gas que desprende una estrella moribunda se ve claramente. La imagen es más que impactante: revela cómo las estrellas reciclan su material de vuelta al cosmos, dando origen a futuras generaciones de estrellas y planetas", describió la ESA.

o

La fotografía muestra unos pilares que parecen cometas con colas extendidas y marcan una capa de gas caliente en expansión que se originaron de la estrella moribunda.

Los colores cálidos, de acuerdo con la ESA, que publicó el reporte del acontecimiento espacial junto con la fotografía el martes, representan la temperatura y química del evento.

"En conjunto, los colores muestran el último aliento de la estrella, transformándose en la materia prima para nuevos mundos, lo que enriquece el conocimiento adquirido por el telescopio Webb sobre el origen de los planetas", precisa la agencia espacial.

Localizada a 650 años luz de la Tierra, en la constelación de Acuario, la Nebulosa de la Hélice ha sido estudiada por una gran cantidad de observatorios terrestres desde que se descubrió hace dos siglos atrás.

La inmensa nube de gas, considerada cuna y cementerio estelar, se ha convertido a lo largo de los años de investigación astronómica en una de las nebulosas favoritas tanto de los profesionales como de los aficionados al cosmos por su apariencia y cercanía con la Tierra.

Los eventos astronómicos ocurridos en la Nebulosa de la Hélice han sido, entretanto, tomados como puntos de referencia sobre lo que podría llegar a ocurrir en nuestro Sistema Solar y usados, a su vez, como herramientas de estudio, tal como la comparación de la ESA de la muerte de la estrella con lo que podría llegar a ocurrir con nuestro Sol.

o

La muerte del Sol, la estrella central cuya enorme gravedad mantiene a todos los planetas y cuerpos celestes del Sistema Solar en órbita, sin embargo, no ocurrirá pronto según estudios astronómicos que aseguran que está aproximadamente en la mitad de su vida y con unos 5.000 millones de años más de combustible por delante.

