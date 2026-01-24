NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Venezolanos en Colombia

Dos venezolanos entraron en la historia del fútbol colombiano tras la victoria de Internacional de Bogotá sobre el Cúcuta Deportivo

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Internacional de Bogotá / FOTO: Captura de video
El conjunto capitalino remontó un partido que empezó perdiendo y sumó sus primeros tres puntos en la liga colombiana.

Inició la segunda fecha del fútbol colombiano con dos partidos el día viernes: Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo y el Deportes Tolima vs. Alianza Valledupar con saldo favorable para los locales.

En primera instancia, el nuevo equipo de Bogotá remontó un partido que comenzó perdiendo con anotación del delantero venezolano, al servicio del Cúcuta, Luifer Hernández al minuto 19, pero el club propiedad del grupo inversionista en el que está el actor Ryan Reynolds, igualó la acciones antes del final del primer tiempo.

o

El extremo hondureño Dereck Moncada aprovechó un rebote en el área y de tacón la mandó a guardar en el tiempo adicional, para meterse en la historia de Internacional de Bogotá como el jugador que marcó el primer gol del equipo en su historia y, cuando inició la segunda mitad, pasaron 10 minutos para que el extremo uruguayo Facundo Boné pusiera a ganar a los capitalinos tras capitalizar un ‘pase de la muerte’.

Esta victoria es histórica, porque es el primer triunfo de Internacional de Bogotá en el fútbol colombiano, pues cabe recordar que anteriormente eran el equipo de La Equidad, pero al ser comprados, cambiaron de nombre y razón social para dar nacimiento a un nuevo equipo.

o

Y como dato curioso, dos venezolanos que son canteranos de los dos máximos rivales del fútbol de su país: Carlos ‘pipo’ Díaz del Deportivo Táchira y Wilker Fariñez del Caracas Fútbol Club, ahora defienden los colores de Internacional de Bogotá y se abrazaron fraternalmente de la emoción de ser parte de la historia de este nuevo equipo.

El otro juego entre Tolima y Alianza terminó 2-0 a favor de los ‘pijaos’ con anotaciones de Juan Pablo Torres de penalti al minuto 58 y de Yhorman Hurtado al 67.

La fecha la terminarán el sábado Deportivo Pereira vs Fortaleza, Llaneros vs. Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali vs. Independiente Medellín y Boyacá Chico vs. América; y el domingo jugarán Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto, Millonarios vs. Junior y Once Caldas vs. Independiente Santa Fe.

