NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Venezuela

"Los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello buscan eliminar cualquier vestigio de legitimidad que representa Edmundo González": analista político

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En entrevista con NTN24, Raniero Cassoni explicó la complejidad de la crisis política que vive Venezuela y se refirió a la denuncia que hizo la hija de Edmundo González.

Este lunes, Mariana González de Tudares, hija del presidente democrático de Venezuela, Edmundo González Urrutia, hizo pública una denuncia en la que señala que su esposo, Rafael Tudares Bracho, que se encuentra detenido de manera arbitraria por parte del régimen venezolano desde hace más de un año, es “víctima de proceso penal sin pruebas”.

El proceso penal al que hace referencia González de Tudares es a la condena de 30 años a la que fue sometido su pareja en diciembre 2025, por parte de la dictadura chavista, por presuntos delitos de "terrorismo y conspiración".

Pero González de Tudares no solo denuncia esta situación que ya es conocida como una de las principales armas de la dictadura contra los opositores, pues su esposo es uno en una larga lista de ciudadanos enviados a prisión por no alinearse con el régimen.

Según la mujer, también ha tenido que enfrentar extorsiones y amenazas por parte de allegados del chavismo, que le piden condiciones políticas para que su esposo recupere la libertad.

En entrevista con NTN24, el analista político y escritor venezolano Raniero Cassoni explicó la complejidad de la crisis política que vive Venezuela desde hace ya varios años.

Según Cassoni, el país venezolano "perdió el hilo de constitucionalidad hace muchos años", y explica que desde el año 2021 no existe ningún poder legítimamente electo.

Cassoni aborda el caso específico de la familia de González, destacando que las denuncias de extorsión y coacción indirecta son un claro ejemplo de los métodos utilizados por quienes mantienen el poder en el país.

"¿El delito acaso es haber ganado una elección con más del 60%?" o "¿qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los hilos que se mueven?" cuestionó.

Estos hilos, según el analista, reflejan cómo Venezuela ha caído en un vacío de ilegitimidad constitucional y la lucha por el poder continúa siendo la constante.

De acuerdo con el escritor, el manejo del poder por parte de personajes como los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello “ha sido centrado en eliminar cualquier vestigio de legitimidad que pudiera representar un desafío para su control como es el caso de Edmundo González”.

