Miércoles, 04 de febrero de 2026
Elon Musk

SpaceX pide permiso para lanzar un millón de satélites solares y crear centros de datos de IA en órbita

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
SpaceX, actualmente opera aproximadamente entre 9.000 y 9.600 satélites Starlink.

La empresa del magnate Elon Musk, SpaceX ha solicitado en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos una nueva petición para lanzar un millón de satélites.

Actualmente SpaceX opera aproximadamente entre 9.000 y 9.600 satélites Starlink, con esta petición Musk aclaró que su objetivo es alcanzar las 15.000 naves operativas en todo el mundo antes del 2031.

De esa manera, la meta de SpaceX al desplegar estos satélites no es solo brindar una gran oferta de su red para prestar un buen servicio de conexión de internet, sino también ofrecer capacidad de procesamiento para las necesidades actuales de la IA.

La solicitud que presentó Musk ante la FCC el pasado viernes detalló que espera poder “desplegar un sistema de hasta un millón de satélites para operar dentro de estrechas capas orbitales de hasta 50 kilómetros cada una”.

Asimismo, especifico que se ubicarán en órbita terrestre baja (LEO) y aseguró que dejara “espacio suficiente” para minimizar interferencias y evitar problemas con otras constelaciones y sistemas orbitales.

“SpaceX está diseñando su sistema de satélites para dar cavidad al crecimiento explosivo de la demandada de datos impulsado por la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación periférica (‘edge computing’), donde las necesidades de procesamiento ya están comenzando a superar las capacidades terrestres”, se lee en el documento.

Su petición es respaldada por la demanda en el mercado de la inteligencia artificial, puesto que es “la forma más eficiente de satisfacer la creciente demanda de potencia de procesamiento IA”, dado que estarán impulsados por energía solar.

En ese orden de ideas, la energía solar implica menos costo de mantenimiento energético en comparación con los centros de datos terrestres, que presentan un mayor gasto en la factura eléctrica y en el consumo de agua para refrigerar sus servicios.

Finalmente, en términos generales, organizaciones estima que 29 toneladas de metales de satélites reingresan diariamente, liberando aluminio, cobre y litio en la estratósfera, causando basura espacial y de paso afectando la capa de ozono.

