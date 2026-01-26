Un jugador venezolano disputará por primera vez en la historia el Super Bowl: el pateador fue clave en el triunfo de su equipo para conseguir la gran final

El Super Bowl es, sin duda, el evento más importante del deporte en Estados Unidos. El fútbol americano de la NFL celebra anualmente su gran final con un espectáculo que supera lo deportivo y atrae la atención de miles de aficionados de todo el mundo.

Durante este fin de semana se conocieron los dos equipos que disputarán el Super Bowl de la NFL tras una intensa temporada que arrancó en septiembre pasado.

Precisamente, este domingo se disputaron los campeonatos de cada una de las conferencias y se definió la gran final de la NFL. Los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle se medirán en el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero en Santa Clara.

VEA TAMBIÉN Alarma en la selección de Argentina de Lionel Scaloni; jugador clave sufrió fuerte lesión que lo dejaría fuera del Mundial de 2026 o

El encuentro será histórico dado que por primera vez un jugador venezolano lo disputará y se convertirá así en uno de los pocos latinos que harán presencia en el importante evento deportivo.

Se trata de Andy Borregales, una destacado pateador nacido en Caracas que fue clave en el triunfo de los Patriots este domingo ante los Denver Broncos por 10 a 7.

El jugador de 23 años fue el encargado de sellar el triunfo definitivo de su equipo al anotar y poner la ventaja para conseguir el cupo a la gran final el próximo 8 de febrero.

Según se ha podido conocer, Borregales se fue junto a su familia a Estados Unidos a temprana edad y se destacó desde muy chico como una promesa del fútbol americano tanto en la secundaria como en la Universidad.

VEA TAMBIÉN “Este era el DT que necesitaba La Vinotinto”: Se conocen imágenes de los primeros entrenamientos de César Farías en Barcelona de Ecuador o

El jugador venezolano disputó fútbol americano universitario con los Miami Hurricanes y fue hasta el año pasado, en el draft, que fue fichado por los Patriots de New England por su excelsa capacidad como pateador.