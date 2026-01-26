NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Super Bowl

Un jugador venezolano disputará por primera vez en la historia el Super Bowl: el pateador fue clave en el triunfo de su equipo para conseguir la gran final

enero 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Andy Borregales, jugador venezolano de los Patriots - Foto: AFP
Andy Borregales, jugador venezolano de los Patriots - Foto: AFP
Un talentoso pateador nacido en Caracas se convertirá en el primer venezolano en disputar un Super Bowl de la NFL.

El Super Bowl es, sin duda, el evento más importante del deporte en Estados Unidos. El fútbol americano de la NFL celebra anualmente su gran final con un espectáculo que supera lo deportivo y atrae la atención de miles de aficionados de todo el mundo.

Durante este fin de semana se conocieron los dos equipos que disputarán el Super Bowl de la NFL tras una intensa temporada que arrancó en septiembre pasado.

Precisamente, este domingo se disputaron los campeonatos de cada una de las conferencias y se definió la gran final de la NFL. Los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle se medirán en el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero en Santa Clara.

o

El encuentro será histórico dado que por primera vez un jugador venezolano lo disputará y se convertirá así en uno de los pocos latinos que harán presencia en el importante evento deportivo.

Se trata de Andy Borregales, una destacado pateador nacido en Caracas que fue clave en el triunfo de los Patriots este domingo ante los Denver Broncos por 10 a 7.

El jugador de 23 años fue el encargado de sellar el triunfo definitivo de su equipo al anotar y poner la ventaja para conseguir el cupo a la gran final el próximo 8 de febrero.

Según se ha podido conocer, Borregales se fue junto a su familia a Estados Unidos a temprana edad y se destacó desde muy chico como una promesa del fútbol americano tanto en la secundaria como en la Universidad.

o

El jugador venezolano disputó fútbol americano universitario con los Miami Hurricanes y fue hasta el año pasado, en el draft, que fue fichado por los Patriots de New England por su excelsa capacidad como pateador.

Temas relacionados:

Super Bowl

Fútbol americano

Venezuela

NFL

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
.
West Ham

El West Ham United firma a joven mediocampista venezolano proveniente del Deportivo La Guaira para intentar salir de la zona de descenso

Falcao | Foto: AFP
Falcao

Este es el grande sudamericano que mostró interés por Falcao y con el que ya tendría sus primeras conversaciones

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Pese a la crisis en Venezuela, así marcha la tabla de posiciones del Round Robin de la LVBP

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello y Gustavo Petro - Fotos: AFP
Diosdado Cabello

"Salió a decir unas barbaridades": Diosdado Cabello cuestiona a Petro por lo que dijo sobre un supuesto ataque de EE. UU. en diciembre a una instalación en Venezuela

Nicolás Maduro capturado/ Donald Trump - Fotos subidas por Trump a Truth Social: @realDonaldTrump
Cae Maduro en Venezuela

Excomisionado de Seguridad e Inteligencia de Venezuela dice que "la transición ya empezó" en el poder tras la caída de Maduro

.
West Ham

El West Ham United firma a joven mediocampista venezolano proveniente del Deportivo La Guaira para intentar salir de la zona de descenso

Reunión en la OEA sobre los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
OEA

"Existe una fractura en la OEA que solamente beneficia a los dictadores y a los tiranos": Arturo McFields sobre posición de algunos países con respecto a Venezuela

Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
ELN

Gobierno colombiano afirma que Petro y Trump acordaron realizar “acciones conjuntas” para combatir al ELN

Mariana González y su esposo Rafael Tudares Fotos: AFP y X @MarianaGTudares
Persecución

Hija de Edmundo González hizo una denuncia pública en la que expresa que su esposo es “víctima de un proceso penal sin pruebas”

Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Encuesta revela que una significativa mayoría de estadounidenses está de acuerdo con sacar a Maduro del poder y llevarlo a prisión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre