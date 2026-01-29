"El régimen sigue ahí, pero vemos que ahora se está comportando como si fuera el perrito de Donald Trump": Mario Díaz-Balart sobre situación en Venezuela tras captura de Maduro

Los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez, ambos de origen cubano, anunciaron que pedirán a la Administración del presidente Donald Trump que endurezca las presiones sobre el régimen de Cuba, incluyendo la suspensión total de los vuelos hacia la isla y el envío de las remesas.

Según dijo Diaz-Balart en entrevista con NTN24, luego de la operación estadounidense en Venezuela, que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, el presidente “Trump está enfocado en la isla de Cuba”.

“Esos que siguen manteniendo el sistema en Cuba se tienen que dar cuenta que ya no les quedan opciones, que ya los ingresos se les van a acabar (...) Igual que yo decía con Maduro, que le quedaban algunas alternativas, ahora al régimen de Castro le quedan pocas alternativas”, dijo.

Por otro lado, el miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo “hay distintas formas de transición hacia una democracia, pero lo que es evidente con el presidente Trump es que no es aceptable la continuidad de ese régimen en La Habana”.

“Lo que tenemos que evitar es que nosotros, los que estamos en el exilio, nos convirtamos en el apoyo económico más grande que tenga el régimen (...) Yo creo que el exilio está dispuesto a hacer lo tenga que hacer para que la libertad por fin llegue a Cuba”, argumentó Díaz-Balart al ser cuestionado sobre la suspensión total de los vuelos hacia la isla y el envío de las remesas.

Y añadió: “Si Cuba no se libera en los tres años que le quedan al presidente Trump, entonces temo lo que va ser el futuro de Cuba”.

En cuanto al tema puntual de Venezuela tras la Captura de Maduro, el legislador republicano dijo: “Maduro era el bravo de la película, pero ahora es el bravo de la película en una prisión norteamericana”.

Y agregó: “El régimen sigue ahí, pero vemos que ahora se está comportando como si fuera el perrito de Donald Trump”.

En cuanto a Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista, dijo que “o siguen el proceso hacia una transición o las consecuencias no van a ser las de Maduro, van a ser mucho más fuertes”.