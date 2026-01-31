NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Premier League

Joao Pedro protagonizó tremenda pelea al final del partido entre Chelsea y West Ham que dejó solo un expulsado

enero 31, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Pelea entre Chelsea y West Ham / FOTO: EFE
El brasilero reaccionó a un empujón que le había hecho a su compañero Cucurella y desencadenó una tangana al cierre del encuentro.

Chelsea remontó este sábado el partido en su casa ante el West Ham que en la primera mitad se fue perdiéndolo 0-2 y el la segunda mitad logró la remontada, con un gol en el tiempo extra, para dejar el compromiso 3-2.

Stamford Bridge acogía por su parte uno de los numerosos derbis londinenses de la Premier League, con el Chelsea (4º) recibiendo a un West Ham (18º) que sorprendió en la primera parte al distanciarse con los goles de Jarrod Bowen (7') y el neerlandés Crysencio Summerville (36').

La reacción de los Blues llegó en la segunda mitad, cuando el brasileño Joao Pedro (57') y el español Marc Cucurella (70') igualaron con remates de cabeza, antes de que el argentino Enzo Fernández diera el tanto del triunfo a los locales en el 90+2'.

Los últimos instantes del partido estuvieron marcados por una fuerte tensión entre los jugadores Joao Pedro y el visitante Jean-Clair Todibo fue expulsado.

El brasilero reaccionó tras un empujón que le hicieron a su compañero, el español Cucurella, y devolvió la agresión, lo que provocó una trifulca que vinculó más jugadores; sin embargo, Joao Pedro calentó a todos los rivales y Tobido cayó, lo enfrentó con alevosía y terminó expulsado.

Con la victoria, el Chelsea vuelve a puestos de clasificación a la próxima Champions League, a la espera del resto de partidos del fin de semana, mientras que el West Ham sigue en puestos de descenso.

Temas relacionados:

Premier League

Chelsea

West Ham

Pelea

Fútbol

