NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Fútbol mexicano

Críticas contra el ‘Chicharito’ Hernández por el penal errado que le costó el pase a semifinal a Chivas: así se vivió el momento del fallo

diciembre 1, 2025
Por: Diana Pérez
Chicharito Hernández | Foto: AFP
Con dos años en el club, Hernández solamente lleva 35 partidos jugados y un total de 3 goles en su primera etapa.

Una noche amarga vivió el jugador Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como Chicharito tras ser el responsable de que Chivas quedara por fuera de las semifinales de la Apertura 2025 ante Cruz Azul.

Cruz Azul iba arriba en el marcador 3-2 y el momento decisivo llegó faltando tan solo cinco minutos para que se acabara el partido.

Con un penal a favor, Chivas tenía la oportunidad de empatar el marcador, pero el Chicharito falló el tanto condenando así a su equipo.

Chicharito se preparó para cobrar, pero envió el balón muy encima de la malla rival sentenciando al ‘Rebaño sagrado’ a quedar por fuera de la semifinal del torneo.

Su error ha hecho que le lluevan críticas y burlas, entre los aficionados y periodistas que aseguran que su momento de gloria ya pasó.

“No hay manera de que no haya errado eso a propósito”, “Su retiro es automático”, “Así es como terminó su carrera”, “Total irresponsabilidad darle un penal decisivo a un jugador retirado como Chicharito”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, la afición no ha sido la única en criticar al futbolista, ya que algunos periodistas también se han referido al tema.

El periodista Fernando Cevallos del medio Fox comentó: “hoy el fútbol retiró a Javier Hernández. Hoy el fútbol le termina de confirmar a Chicharito que no está y que no estuvo durante dos años que estuvo en Chivas”.

“Intentó, probó, y quiso, pero ya no le da. Hoy no le da para ser futbolista profesional, no le da para jugar a este nivel”, añadió.

Chicharito regresó a Chivas en 2024, pero desde entonces su rendimiento en el equipo no ha sido el esperado.

