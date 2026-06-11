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Jueves, 11 de junio de 2026
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República Democrática del Congo

Jugador de Congo revela decisión que tomaron autoridades de Estados Unidos sobre su entrada al país tras epidemia de ébola: el equipo es rival de Colombia

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la selección de la República Democrática del Congo - Foto: AFP
Jugadores de la selección de la República Democrática del Congo - Foto: AFP
La delegación de los Leopardos, a quien las autoridades de Estados Unidos impusieron un aislamiento en "burbuja sanitaria" de 21 días en Bélgica antes de este torneo, aterrizó en Houston.

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo, cuya preparación se vio perturbada por la epidemia del virus ébola en su país, fue autorizada a entrar en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, confirmó un jugador del equipo este jueves a un periodista de la AFP.

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La delegación de los Leopardos, a quien las autoridades de Estados Unidos impusieron un aislamiento en "burbuja sanitaria" de 21 días en Bélgica antes de este torneo, aterrizó en Houston hacia las 14h30 locales (19h30 GMT), procedente de París, y pudo abandonar el aeropuerto una hora después "sin problemas", según explicó el lateral derecho Aaron Wan-Bissaka.

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"Todo el mundo pasó, a nadie se le ha negado la entrada", añadió el jugador del West Ham United.

El equipo africano había sido derrotado 2-1 el martes en Orleans (Francia) por Chile en su último partido amistoso premundialista, jugado sin público en la grada.

Ese duelo estaba inicialmente previsto en La Línea de la Concepción, pero el alcalde de esa localidad del sur de España había prohibido el partido por miedo ante la epidemia de ébola que sufre el país de África central.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sanitaria internacional. Esa entidad ha detectado más de 500 confirmados, con decenas de fallecidos.

A pesar de la preocupación, los responsables del fútbol congoleño insisten en que ninguno de los jugadores de selección reside en el país.

Inicialmente debían realizar un entrenamiento en su preparación en Kinshasa, pero finalmente cancelaron ese viaje "para intentar respetar todo lo preconizado en términos sanitarios", declaró a la AFP Didier Budimbu Ntubuanga, ministro de Deportes de la RD Congo.

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Este político se había mostrado ya "confiado" en que la selección no iba a tener ningún problema administrativo en su llegada a Estados Unidos, subrayando que los miembros del cuerpo técnico que viven en Kinshasa "han recibido ya su visado" antes del viaje.

La República Democrática del Congo, que consiguió su clasificación al derrotar a Jamaica en un repechaje intercontinental, empezará en el Mundial 2026 el 17 de junio contra Portugal en Houston, antes de medir fuerzas con Colombia y Uzbekistán.

Su anterior participación en el Mundial se remonta a Alemania Federal 1974, cuando el país se denominaba Zaire.

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