La afición noruega activó el 'modo vikingo' de cara al Mundial: esta es la nueva forma de apoyar desde las tribunas al combinado liderado por Haaland

La fanaticada de la Selección de Noruega activó el 'modo vikingo' de cara a la venidera Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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La afición noruega, puntualmente, mostró una nueva forma de apoyar desde las tribunas al combinado liderado por Haaland.

El 'modo vikingo' es la nueva y ferviente tendencia de apoyo que ha adoptado la afición nórdica, inspirada directamente en la histórica clasificación de la Selección de Noruega a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras asegurar su regreso al magno evento futbolístico después de 28 años de ausencia, los fanáticos han viralizado una forma de alentar.

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Esta se basa en la forma en la que en la antiguedad los vikingos remaban fuertementa para poder echar a andar sus embarcaciones.

Aparte de esa arenga, también entra en escena el aplauso vikingo (popularizado originalmente por Islandia en la Eurocopa 2016), pero adaptado al contexto actual de Noruega.

Este, por su parte, consiste en un canto de guerra coordinado, acompañado de aplausos lentos y profundos al unísono de tambores pesados, el cual va aumentando en velocidad de forma frenética para intimidar al rival y empujar a su selección.

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El propio delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha sido el motor de este movimiento estético y cultural.

A su vez, la afición ha adoptado la simbología de los guerreros nórdicos (escudos, cascos, hachas inflables y rostros pintados) impulsada por imágenes icónicas.