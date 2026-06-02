NTN24
Martes, 02 de junio de 2026
Martes, 02 de junio de 2026
Noruega

La afición noruega activó el 'modo vikingo' de cara al Mundial: esta es la nueva forma de apoyar desde las tribunas al combinado liderado por Haaland

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de la Selección de Noruega - Foto: EFE
Jugadores de la Selección de Noruega - Foto: EFE
Tras asegurar su regreso al magno evento futbolístico después de 28 años de ausencia, los fanáticos han viralizado una forma de alentar.

La fanaticada de la Selección de Noruega activó el 'modo vikingo' de cara a la venidera Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

o

La afición noruega, puntualmente, mostró una nueva forma de apoyar desde las tribunas al combinado liderado por Haaland.

El 'modo vikingo' es la nueva y ferviente tendencia de apoyo que ha adoptado la afición nórdica, inspirada directamente en la histórica clasificación de la Selección de Noruega a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras asegurar su regreso al magno evento futbolístico después de 28 años de ausencia, los fanáticos han viralizado una forma de alentar.

o

Esta se basa en la forma en la que en la antiguedad los vikingos remaban fuertementa para poder echar a andar sus embarcaciones.

Aparte de esa arenga, también entra en escena el aplauso vikingo (popularizado originalmente por Islandia en la Eurocopa 2016), pero adaptado al contexto actual de Noruega.

Este, por su parte, consiste en un canto de guerra coordinado, acompañado de aplausos lentos y profundos al unísono de tambores pesados, el cual va aumentando en velocidad de forma frenética para intimidar al rival y empujar a su selección.

o

El propio delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha sido el motor de este movimiento estético y cultural.

A su vez, la afición ha adoptado la simbología de los guerreros nórdicos (escudos, cascos, hachas inflables y rostros pintados) impulsada por imágenes icónicas.

Temas relacionados:

Noruega

Selección

Fútbol

Mundial

Fanáticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Lo que pretende Petro es que la gente no salga y hay que salir porque los comunistas adoran el mecanismo democrático para llegar al poder y quedarse de forma permanente": María Fernanda Cabal

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El venezolano sabe que hay una cuenta pendiente del 28 de julio”: presidente de Meganálisis sobre encuesta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vemos una tendencia permanente de descalificar el sistema electoral para no reconocer la elección": Marta Lucía Ramírez ante señalamientos de Petro por presunto fraude en elecciones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la preocupación por el uso de inteligencia artificial en la campaña electoral de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia en Eliminatorias ante Perú - Foto: EFE
Selección Colombia

"Llevo más de dos años sin ver a mis hijos": la grave situación que atraviesa jugador titular de la selección Colombia a casi un mes del Mundial 2026

Luis Díaz | Foto: EFE
Deportes

"Llegó un momento increíble": Luis Díaz dice que está en su mejor año para ir al Mundial con la 'Tricolor'

Logo de la MLB / Pelota de béisbol - Fotos: X / Pexels
MLB

Pitcher latinoamericano de Grandes Ligas fue suspendido y multado por golpear intencionalmente con una pelota a un rival

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.
Elecciones Presidenciales en Colombia

El presidente Petro baila mientras Colombia vive grave crisis de seguridad antes de elecciones

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Abbas Araghchi (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Canciller del régimen de Irán dice que duda de la "seriedad" de EEUU en las negociaciones y que acuerdo sobre uranio enriquecido está en "punto muerto"

Foto: Carlos vives y María Fuell
Carlos Vives

La trilogía de cánticos sin precedentes de la selección Colombia para el Mundial que Carlos Vives estrenó en el partido de despedida

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

"Su presencia era innecesaria": exembajador cuestiona comparecencia de Delcy Rodríguez ante la CIJ

Científico del Instituto Malbrán manipulando contenedores utilizados para diagnosticar el hantavirus de los Andes - Foto: AFP
hantavirus

Según la Organización Mundial de la Salud, el primer contagio de hantavirus en crucero no pudo haber sido a bordo o en escala

Elia Correa, madre del prisionero político venezolano Alejandro Apolinar - Foto: NTN24
Presos políticos

"A mi hijo le dieron tantos golpes que convulsionó": Elia Correa, madre del prisionero político venezolano Alejandro Apolinar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre