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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka fue eliminada de Roland Garros: ganaba el primer set 5-1 y en el tercero encajó un sorpresivo 6-0 en contra

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE) (9)
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. (EFE) (9)
La bielorrusa, dueña del circuito, era la última ganadora de Grand Slam todavía en carrera en París.

La número uno del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, fue eliminada este miércoles en los cuartos de final de Roland Garros por la rusa Diana Shnaider (23 del planeta) y firmó su despedida más temprana en un Grand Slam en los últimos dos años.

Shnaider, que a sus 23 años ganó su primer partido de cuartos de final en un torneo grande, se enfrentará en semifinales a otra sorpresa del torneo, la polaca Maja Chwalinska.

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La rusa se impuso por un marcador de 3-6, 7-5 y 6-0. El resultado sorprendió a los fanáticos del tenis pues Sabalenka llegó a tener una ventaja de 5-1 en el primer set y de 4-1 en el segundo. Además, no pasó desapercibido el 6-0 que encajó en el set definitivo.

La polaca Maja Chwalinska, 114 del ranking mundial, por su parte encadenó este miércoles su octava victoria consecutiva en Roland Garros para meterse en semifinales del torneo parisino, tras imponerse a la rusa Anna Kalinskaya (24 del planeta) por 7-6 (7/3) y 6-2.

La jugadora zurda de 24 años se convierte así en la segunda tenista procedente de la fase previa que alcanza las semifinales de Roland Garros, seis años después de la gesta de la argentina Nadia Podoroska.

Nacida en Dabrowa Gornicza, en el sur de Polonia, disputa su tercer cuadro principal en un Grand Slam, tras sus derrotas en la segunda ronda de Wimbledon en 2022 y en la primera ronda del Abierto de Australia en 2025.

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