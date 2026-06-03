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"El sueño continúa para la número 114 del mundo": gesto de tenista que avanzó a semifinales de Roland Garros conmovió al público en Francia

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Maja Chwalinska (EFE)
Maja Chwalinska (EFE)
La polaca se enfrentará a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, o a la rusa Diana Shnaider (23 del planeta) por un puesto en la final.

Procedente de la fase previa, la polaca Maja Chwalinska, 114 del ranking mundial, encadenó este miércoles su octava victoria consecutiva en Roland Garros para meterse en semifinales del torneo parisino, tras imponerse a la rusa Anna Kalinskaya (24 del planeta) por 7-6 (7/3) y 6-2.

La jugadora zurda de 24 años se convierte así en la segunda jugadora procedente de la fase previa que alcanza las semifinales de Roland Garros, seis años después de la gesta de la argentina Nadia Podoroska.

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Nacida en Dabrowa Gornicza, en el sur de Polonia, disputa su tercer cuadro principal en un Grand Slam, tras sus derrotas en la segunda ronda de Wimbledon en 2022 y en la primera ronda del Abierto de Australia en 2025.

Ya con la certeza de estrenarse en el top 100 gracias a su recorrido en París, su clasificación para las semifinales la proyecta incluso en torno al puesto 30 del próximo ranking WTA, que se publicará el lunes.

Tras su victoria, la polaca emocionó al público con su celebración en lo que es una de las historias de hadas que el tenis regala en este 2026.

“¡Qué momento para Maja! El sueño continúa para la número 114 del mundo”, indicó en su cuenta de X el torneo parisino junto a un video de la tenista tras su victoria.

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La polaca se enfrentará al número uno mundial, Aryna Sabalenka, o a la rusa Diana Shnaider (23 del planeta) por un puesto en la final.

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