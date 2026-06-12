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Viernes, 12 de junio de 2026
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La selección Colombia llegó a Guadalajara para el Mundial y le llovieron críticas a la fachada del hotel donde se concentrará: “no había uno más feito”

junio 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores Selección Colombia - Foto: AFP
Jugadores Selección Colombia - Foto: AFP
La ‘tricolor’ ya está en México para preparar lo que será su debut ante Uzbekistán en el Mundial el próximo 17 de junio.

La selección Colombia llegó este viernes a Guadalajara (México) donde se concentrará para disputar la Copa del Mundo. El debut de la ‘tricolor’ será este próximo miércoles ante su similar de Uzbekistán y después jugará ante República Democrática (el 23 de junio) del Congo y Portugal (el 27 de junio).

A su llegada, los dirigidos por Néstor Lorenzo saludaron a quienes los esperaban a la llegada del hotel, pero en uno de los videos se vio la fachada del lugar donde se concentrará la absoluta y ha generado bastantes críticas.

“¿No había un hotel más feito?”, “parece que llegaron a la casa de la tía de un familiar lejano de un jugador”, “pero llegaron a concentrarse en Cuba”, “qué porquería de hotel”, “alojados en Patio Bonito”, “está suave ese hotel”, entre otras han sido las críticas al hotel de concentración de la selección Colombia.

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Sin embargo, algunos usuarios han señalado que esta es la entrada trasera del hotel de concentración, ubicado en Guadalajara, y que los hicieron ingresar por ese lado por seguridad, pero que están alojados en uno de los mejores hoteles de la ciudad.

La selección Colombia debutará el próximo 17 de junio ante Uzbekistán por el grupo K de la Copa del Mundo, luego enfrentará a la República Democrática del Congo el 23 del mismo mes y cierra su participación en esta primera fase del torneo ante Portugal el 27 de junio.

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