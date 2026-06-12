"No es nada especial": entrenador de Marruecos calienta el duelo ante Brasil antes de su debut en el Mundial de 2026

A puertas de debutar en el Mundial de 2026 y enfrentarse a la pentacampeona Brasil, el entrenador de Marruecos decidió calentar la previa del duelo que sostendrán este sábado.

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Durante la conferencia de prensa previa al partido que disputará contra la 'verdeamarela' este sábado, el entrenador Mohamed Ouahbi fue contundente a la hora de hablar sobre lo que representa el tener que enfrentarse a una selección ganadora de varios mundiales.

El técnico del conjunto marroquí afirmó que "ellos no tienen miedo, así como nosotros no tenemos miedo. Nadie tiene miedo, lo que hay es respeto".

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Sin embargo, lo controversial de sus palabras llegaron momentos después cuando aseguró que Brasil pese a que es una selección a la que respeta, considera que "no es especial".

"Tenemos confianza en nosotros mismos y en nuestro juego, en nuestras cualidades, y el equipo marroquí ahora tiene una nueva dimensión. Claro que respetamos a Brasil, merece ese respeto, pero no es nada especial, nosotros tenemos nuestros valores y principios y creemos en ellos", sentenció.

Ouahbi, que reemplazó en marzo a Walid Regragui, artífice de la clasificación a semis en Qatar 2022, destacó el envión anímico de la llegada de Ancelotti a la Canarinha hace un año.

El entrenador afirmó que la llegada del italiano a la escuadra 'verdeamarela' significó una "nueva estructura para Brasil".

"Es un gran técnico y tengo todo el respeto hacia él. Muchos dicen que no es el Brasil de antes, pero ellos tienen pasión por el fútbol y grandes cualidades individuales", agregó.

El seleccionador de los 'Leones del Atlas' consideró que su equipo está preparado para continuar en Norteamérica su reciente "legado" internacional, a pesar de las dolorosas bajas del extremo Abde Ezzalzouli, de gran temporada con el Real Betis, y del defensa Nayef Aguerd, del Marsella.

"Es una pena porque son excelentes jugadores y seguramente van a hacer falta, pero lo importante es tener una solución para cualquier circunstancia que se presente", apuntó.

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Por su parte, Ancelotti tampoco se guardó nada y pese a las dudas que hay sobre el nivel del equipo, afirmó que la selección puede competir "con todos los equipos del mundo".

Antes de su estreno con la pentacampeona en el Mundial, el italiano aseveró en al rueda de prensa previa a partido con Marruecos que: "Es una experiencia nueva, es una responsabilidad nueva la de representar al país del fútbol. Son dos palabras: responsabilidad y honra. Es un momento único y muy bonito en mi carrera".

Y reafirmó que: "Tenemos un equipo que puede competir con todos los equipos del mundo, estamos convencidos de eso. Es un equipo con calidad y experiencia, que tiene una confianza absoluta de que puede competir con todo el mundo".