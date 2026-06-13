Así es de imponente el Gillette Stadium que se perfila como una de las sedes más estratégicas de EE. UU. en el Mundial 2026: estos son los partidos que albergará

El Gillette Stadium de Foxborough, conocido como Boston Stadium para el Mundial 2026, se perfila como una de las sedes más estratégicas del torneo. Ubicado a 40 minutos de la ciudad de Boston, este recinto con capacidad para más de 65 mil personas será testigo de siete partidos decisivos, convirtiéndose en el escenario donde los sueños mundialistas se juegan al límite.

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La sede de Massachusetts no es una más en el mapa del torneo. Boston albergará cinco encuentros de la fase de grupos y, lo más importante, el primer partido de Dieciseisavos de Final y el histórico primer Cuartos de Final programado para el 9 de julio de 2026. En ese partido, los ocho mejores equipos del mundo buscarán su pase a las semifinales en un enfrentamiento que promete máxima tensión.

La fase de grupos traerá a Foxborough algunos de los enfrentamientos más atractivos del torneo. Francia, bicampeona mundial (1998, 2018) y la primera selección en anotar un gol en la historia de los Mundiales, enfrentará a Noruega. Inglaterra, campeona en 1966 y actual subcampeona de la Eurocopa, medirá fuerzas contra Ghana, mientras que Marruecos, el "Caballo Negro" que alcanzó las semifinales en 2022, se verá las caras con Escocia.

El regreso de algunos equipos cobra especial relevancia. Escocia vuelve a un Mundial después de casi 30 años de ausencia, desde 1998, para enfrentar también a Haití. Noruega regresa tras 28 años y tiene el curioso récord de nunca haber perdido contra Brasil. Por su parte, Irak clasifica por segunda vez en su historia, y Haití disputa su segunda Copa del Mundo desde 1974.

El Gillette Stadium, inaugurado en 2002, es hogar de los New England Patriots de la NFL y los New England Revolution de la MLS. Los Revs, apodados los "eternos retadores", han llegado a cinco finales de la MLS Cup sin conseguir el título, pero forman parte del tejido deportivo de Boston desde 1996.

El estadio no es solo un recinto deportivo, es un complejo de entretenimiento completo. Patriot Place, ubicado justo al lado, ofrece restaurantes, bares, tiendas y pantallas para ver partidos, convirtiendo cada jornada en una experiencia integral.

Entre las tradiciones que caracterizan a esta sede destaca The Fort, el alma del estadio donde vibra la afición; el tailgating, con barbacoas y música en el estacionamiento antes de cada partido; Slyde, la mascota oficial; y The Lighthouse, un punto panorámico de 360 grados que ofrece una vista espectacular del complejo.

Boston se prepara para hacer historia en 2026, consolidándose como una de las 16 ciudades que vivirán la pasión del fútbol en su máxima expresión.