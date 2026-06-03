NTN24
Miércoles, 03 de junio de 2026
Miércoles, 03 de junio de 2026
Mundial 2026

Localidad española suspende por decreto amistoso de selección sudamericana ante Congo por brote de ébola a días del Mundial

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Congo - Foto: EFE
Selección de Congo - Foto: EFE
Congo será rival de la selección Colombia en la fase de grupos de la cita orbital.

El alcalde de la Línea de la Concepción, Juan Franco, prohibió la celebración en esta localidad del sur de España del partido amistoso entre Chile y la República Democrática del Congo, debido al brote de ébola en el país africano.

"Acabo de dictar el decreto por el cual no se autoriza la celebración del partido previsto para el próximo día 9 de junio en el estadio municipal entre las selecciones de la República Democrática del Congo y Chile", dijo Franco en un audio difundido por su ayuntamiento este martes.

El alcalde de La Línea basa su decisión en "una cuestión de prudencia sanitaria", siguiendo recomendaciones del departamento de sanidad del gobierno regional.

o

La decisión también se basa "en un informe emitido por el jefe del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de la Línea que desaconseja por completo la celebración de este partido ante los posibles riesgos sanitarios que podrían existir".

Franco lamentó la decisión, pero la consideró "la más prudente" a la vista de la situación que se vive en el país africano "en relación al virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo".

El alcalde de La Línea ya había advertido el lunes que no autorizaría el partido si no recibía garantías sanitarias respecto al mismo.

El partido contra Chile es el segundo encuentro amistoso que tenía previsto disputar la selección congoleña en Europa en el marco de su preparación para el Mundial 2026.

La República Democrática del Congo tiene previsto jugar el miércoles en Lieja (Bruselas) contra Dinamarca.

Un responsable de prensa de la selección congoleña señaló el pasado 21 de mayo, que el equipo anuló el inicio previsto de su concentración en Kinshasa y la trasladó a Bélgica, sin precisar el motivo del cambio de planes.

"Ningún jugador que milita en un equipo del país ha sido convocado" por la selección, precisó.

o

La República Democrática del Congo se enfrentará en su grupo mundialista, el K, a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Chile, por su parte, tiene previsto disputar un amistoso contra Portugal el 6 de junio en Oeiras, cerca de Lisboa.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Amistoso

República Democrática del Congo

Selección Colombia

España

Decreto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Si dice que no, no importa; nuestra democracia resistió a Petro, que es peor que el covid": María Fernanda Cabal

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El venezolano sabe que hay una cuenta pendiente del 28 de julio”: presidente de Meganálisis sobre encuesta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Cerrar El Helicoide no acaba con el aparato represor en el país”: Theresly Malavé ante las declaraciones de Marco Rubio sobre la clausura de este centro de torturas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la preocupación por el uso de inteligencia artificial en la campaña electoral de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi, jugador de la selección de Argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Lionel Messi habló sobre el favoritismo de Argentina en el Mundial: "Creo que hay otros favoritos que llegan mejor"

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

James Rodríguez volvió a brillar tras meter estas dos impresionantes asistencias en Estados Unidos y habló de su retiro

Partido amistoso antes del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Se estrenó en partido amistoso de selecciones nueva regla que se utilizará en el Mundial 2026: le costó un gol al equipo afectado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Rick Scott, Castro y Maduro | Fotos EFE
Raúl Castro

“Tomó 7 minutos para que EE. UU. capturara a Maduro, y estoy seguro de que no tomará demasiado tiempo capturar a Castro”: Rick Scott lanza contundente advertencia al régimen de Cuba

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"No vamos a permitir que se roben la voluntad del pueblo; estoy listo para la batalla final": Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia

Donald Trump | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Trump lanzó nueva advertencia al régimen de Irán en medio de informaciones sobre su respuesta a la última propuesta de paz: "¡Ya no se reirán más!"

Precio de la gasolina - Foto por Canva
Colombia

Aumenta el precio de la gasolina y Acpm en Colombia: este es el valor del galón en las principales ciudades del país

Flores de Colombia - Canva
Mujeres de Ataque

La presidente de Asocolflores habla del sector floricultor y su impacto en la economía de Colombia, así como los desafíos actuales y el arancel del 10% impuesto por EE. UU. a las exportaciones

JD Vance | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Las conversaciones con el régimen de Irán avanzan, según el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance: esto fue lo que reveló

Donald Trump - Foto EFE
Estados Unidos

Trump eliminará restricciones a los gases de efecto invernadero usados en refrigeración

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre