Selección de Irán obtuvo los visados para viajar a México de cara al Mundial 2026, pero sigue sin permisos para entrar a EE. UU. a días de su debut

La selección nacional de fútbol de Irán obtuvo los visados para viajar a México con motivo del Mundial, anunció la televisión estatal del régimen iraní citando al embajador en Turquía, donde se encuentran los jugadores.

"Los visados de los jugadores iraníes se han expedido en 48 horas, sin su presencia física y sin toma de huellas dactilares en la embajada de México", declaró el embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

Por el momento la selección iraní, que tendrá su campo base en Tijuana (México), no tiene visados para entrar en Estados Unidos, donde disputará los tres partidos de la primera fase.

Cabe recordar que la selección iraní disputará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas desde 1980, a raíz de la crisis de los rehenes en Teherán.

El Team Melli, encuadrado en el grupo G, debutará el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda. Luego volverá a jugar en la misma ciudad frente a Bélgica el 21 de junio, antes de concluir su fase de grupos contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

Es decir, a menos de 15 días de su debut ante Nueva Zelanda, la selección iraní sigue sin obtener los visados para ingresar a Estados Unidos, donde disputará sus tres encuentros de primera fase.

La FIFA, en cabeza de su presidente Gianni Infantino, ha insistido en que la selección asiática participará, pese al conflicto de ese país con Estados Unidos.

Semanas atrás, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, mantuvo una reunión "constructiva y positiva" con el presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, y expresó su confianza en la participación del país en la Copa del Mundo de este año.

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"Hemos mantenido una reunión excelente y muy constructiva con la Federación Iraní de Fútbol", declaró Grafstrom durante su visita a Estambul, donde se encuentra concentrada la selección de Irán.