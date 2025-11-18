Neymar se emocionó hasta las lágrimas luego del agónico triunfo de Santos ante Palmeiras que lo salva del descenso

El Santos, actual equipo de Neymar, lucha fecha a fecha para poder salir de la zona del descenso y en su último partido contra el Palmeiras logró un agónico triunfo.

El agónico triunfo 1-0 ante los ‘Porcos’ ocasionó que el exartillero del Barcelona terminara en lágrimas.

El gol en el 90+1 de Benjamín Rollheiser salvó al Santos de irse de la Primera Division del fútbol brasileño, lo que terminó con un Neymar visiblemente emocionado.

Tras el pitazo final, Ney no pudo contener su emoción y terminó derramando algunas lágrimas ante el resultado que lo aleja a él y a su equipo de tener que ir a la segunda división.

Santos ahora está en el puesto 16, con 36 puntos, mientras que Palmeiras, aunque perdió, es segundo con 68 puntos.

Sin embargo, el conjunto albinegro no la tiene fácil, pues aún le quedan cinco fechas en las que tendrá que defender su permanencia en el Brasileirão.

Incluso Neymar la tiene difícil pues, pese a que el Santos se salvó de momento del descenso, las criticas por su rendimiento continúan.

En redes se hizo viral una jugada en la que intentó hacer una gambeta contra dos defensas del Palmeiras, pero no pudo.

Algunos afirman que su magia se esfumo debido a tantas lesiones que ha sufrido, mientras que otros piden que se retire antes de seguir “pasando pena”.

“Es triste de ver”, “Neymar ya no lo tiene”, “Neymar ha bajado muchísimo su nivel”, “Lo mejor para Neymar es retirarse del fútbol”, son algunos de los comentarios.