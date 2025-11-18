Inician los cuadrangulares en la liga colombiana con Nacional vs América como plato fuerte y el debut de Fortaleza: así se juega la primera fecha

Desde este martes 18 y hasta el próximo jueves 20 de noviembre se disputará la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura 2025. Una instancia de la competencia en la que los ocho dejarán todo dentro del terreno por hacerse un lugar en la gran final del campeonato.

Uno de los encuentros que promete muchas emociones en el inicio de esta fase es el partido entre Atlético Nacional y el América de Cali, los cuales medirán fuerzas en el Atanasio Girardot.

Para este juego, los Verdolagas llegan motivados, luego de haber alcanzado el tiquete a la final de la Copa BetPlay 2025, tras vencer en el global a los Escarlatas 6 goles a 3 en una de las semifinales de la competencia.

Por su parte, el equipo de David González, a pesar de la derrota en Copa y de la campaña irregular que han tenido durante la actual temporada, aprovechará esta nueva oportunidad que le ha dado el fútbol para enfrentar los cuadrangulares de la mejor manera y demostrar por qué se ganaron un lugar dentro de los ocho a pesar de las adversidades a las que se han enfrentado durante este segundo semestre en el fútbol colombiano.

Esta será la tercera ocasión que Atlético Nacional y América de Cali se enfrenten, ya que fueron rivales en las semifinales de la Copa Colombia, en la que en ambos juegos la escuadra antioqueña se vio superior.

A pesar de eso, ambas escuadras tienen claro que esta fase de la liga es a otro precio, que hay que sumar dé a tres y, en lo posible, no ceder puntos.

Novedades

Dentro de las novedades de los cuadrangulares está el regreso del Atlético Bucaramanga después de año y medio, junto con la presencia por primera vez de Fortaleza CEIF en la instancia final de la primera categoría del futbol colombiano.

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Clausura 2025

Para quienes se encuentran fuera de Colombia, la pantalla de Nuestra Tele Internacional transmitirá todos los juegos de la primera fecha de esta fase de la competencia, así que prográmese:

Martes 18 de noviembre

Fortaleza CEIF vs Tolima

Hora: 6:30 p.m. ET.

Hora: 6:30 p.m. ET. Miércoles 19 de noviembre

Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:30 p.m. ET. Junior vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 p.m. ET.