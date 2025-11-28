Preocupación frente a los comicios de Honduras por posibles injerencias de regímenes como el de Maduro

El próximo domingo, Honduras se preparará para un día crucial en su historia política reciente, cuando millones de ciudadanos acudan a las urnas para efectuar una decisión con implicaciones profundas:

¿Optar por la continuidad del actual gobierno de izquierda o por un cambio hacia la derecha? Más de 6.5 millones de votantes registrados tendrán la oportunidad de elegir a su próximo presidente, así como a 128 diputados y 298 alcaldes y vicealcaldes, estructurando el futuro político del país hasta el año 2030.

La coyuntura electoral en Honduras cobra aún más relevancia cuando se considera el entorno de tensión y desafíos internos que enfrenta la nación centroamericana.

Los comicios son de interés no solo nacional sino también internacional, con organizaciones como la OEA y la Unión Europea enviando observadores para asegurar que el proceso se lleve a cabo bajo un manto de transparencia.

Sin embargo, preocupaciones sobre posibles injerencias y manipulación de procesos han sido señaladas por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

En palabras del expresidente paraguayo Federico Franco, miembro de este grupo: "la integridad del proceso está bajo grave cuestionamiento" debido a la participación de las Fuerzas Armadas en actividades inusuales.

Adicionalmente, existe una creciente inquietud por las posibles influencias externas, como las del régimen venezolano de Nicolás Maduro, que ha mostrado una estrecha relación con el gobierno saliente de Castro. El temor yace en que Honduras pudiera seguir un camino similar al de Venezuela en términos de represión.

Franco recalcó: "Nicolás Maduro no puede representar de ninguna manera el bien" y subrayó la importancia de unas elecciones en donde "gane definitivamente el pueblo de Honduras".