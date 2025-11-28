NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Elecciones en Honduras

Preocupación frente a los comicios de Honduras por posibles injerencias de regímenes como el de Maduro

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Federico Franco, expresidente de Paraguay y miembro del Grupo IDEA, ofreció una entrevista en El Informativo de NTN24.

El próximo domingo, Honduras se preparará para un día crucial en su historia política reciente, cuando millones de ciudadanos acudan a las urnas para efectuar una decisión con implicaciones profundas:

¿Optar por la continuidad del actual gobierno de izquierda o por un cambio hacia la derecha? Más de 6.5 millones de votantes registrados tendrán la oportunidad de elegir a su próximo presidente, así como a 128 diputados y 298 alcaldes y vicealcaldes, estructurando el futuro político del país hasta el año 2030.

La coyuntura electoral en Honduras cobra aún más relevancia cuando se considera el entorno de tensión y desafíos internos que enfrenta la nación centroamericana.

Los comicios son de interés no solo nacional sino también internacional, con organizaciones como la OEA y la Unión Europea enviando observadores para asegurar que el proceso se lleve a cabo bajo un manto de transparencia.

Sin embargo, preocupaciones sobre posibles injerencias y manipulación de procesos han sido señaladas por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

En palabras del expresidente paraguayo Federico Franco, miembro de este grupo: "la integridad del proceso está bajo grave cuestionamiento" debido a la participación de las Fuerzas Armadas en actividades inusuales.

Adicionalmente, existe una creciente inquietud por las posibles influencias externas, como las del régimen venezolano de Nicolás Maduro, que ha mostrado una estrecha relación con el gobierno saliente de Castro. El temor yace en que Honduras pudiera seguir un camino similar al de Venezuela en términos de represión.

Franco recalcó: "Nicolás Maduro no puede representar de ninguna manera el bien" y subrayó la importancia de unas elecciones en donde "gane definitivamente el pueblo de Honduras".

Temas relacionados:

Elecciones en Honduras

Honduras

Gobierno de Honduras

Grupo IDEA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Preocupación frente a los comicios de Honduras por posibles injerencias de regímenes como el de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Foto de referencia (AFP)
Régimen venezolano

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Vista de Pete Hegseth a República Dominicana - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Tras reunión con secretario de Guerra Hegseth, República Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Misil balístico | Foto Canva
Armas nucleares

EE. UU. prueba el misil intercontinental Minuteman lll: así funciona el proyectil capaz de portar ojivas nucleares

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Trump habría autorizado a la CIA para una acción encubierta en Venezuela, según The New York Times

Starliner en 2024 - Foto AFP
Nasa

¿Ventaja para SpaceX de Elon Musk? La NASA toma radical decisión con Starliner tras misión fallida de astronautas

Brian May, guitarrista de Queen, fue nombrado caballero por el rey Carlos III
Queen

Brian May, guitarrista de Queen, confesó que su derrame cerebral fue “un llamado de atención”

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

El desgarrador mensaje de Giovanny Ayala a los secuestradores de su hijo: "Uno no sabe si es de día o noche"

Dolor de cabeza - Foto de referencia Canva
Cerebro

Sedentarismo, estrés y consumo de alcohol: expertos alertan que los ACV están afectando también a los jóvenes colombianos y advierten cómo prevenirlos

Luis Díaz y Harry Kane | Foto: AFP
Harry Kane

Harry Kane salió en defensa de Luis Díaz: “el rival se cruza en el camino”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre