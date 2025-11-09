Peligra la participación en el mundial de figura de la selección Colombia tras salir lesionado por una fuerte entrada que se le llevó el pie derecho

Los Pumas se clasificaron al play in (repechaje) del fútbol mexicano tras vencer 3-2 al Cruz Azul, el sábado por la decimoséptima y última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2025 en la que el Toluca aseguró el liderato al imponerse 2-0 al América.

Los Pumas del entrenador mexicano Efraín Juárez terminaron con 21 puntos y se hicieron del último cupo para la ronda de play in.

El Cruz Azul se quedó con 35 puntos y no pudo recuperar el liderato que un par de horas antes le quitó el Toluca.

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, los Pumas se pusieron en ventaja 1-0 con un vistoso remate de Jorge Ruvalcaba, tipo patada de grulla de la película Karate Kid- en el área (4').

Gabriel Fernández consiguió la voltereta para Cruz Azul con un doblete en cinco minutos. El uruguayo hizo el 1-1 con un remate de cabeza (14') y el 2-1 con un toque a unos metros del arco (19').

El colombiano Álvaro Angulo igualó 2-2 con un penal (80'). Alan Medina le dio el 3-2 a los felinos con un cabezazo sobre la línea de meta.

El portero colombiano Kevin Mier del Cruz Azul debió salir del partido cuando estaba por finalizar el primer tiempo debido a una fuerte falta que recibió en la pierna derecha por el mediocampista panamaño Adalberto Carrasquilla, quien entró con los tacos por delante.

Tras la fuerte entrada, se confirmó que Mier sufrió una fractura en la tibia, por lo que estaría algunos meses sin actividad y podría peligrar su convocatoria a la selección Colombia para el Mundial del 2026.