NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Selección Colombia

Peligra la participación en el mundial de figura de la selección Colombia tras salir lesionado por una fuerte entrada que se le llevó el pie derecho

noviembre 9, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Falta contra el arquero / FOTO: EFE
Falta contra el arquero / FOTO: EFE
Si bien no se conoce la gravedad de la lesión, las imágenes muestran como le quedó la pierna tras la fuerte entrada.

Los Pumas se clasificaron al play in (repechaje) del fútbol mexicano tras vencer 3-2 al Cruz Azul, el sábado por la decimoséptima y última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2025 en la que el Toluca aseguró el liderato al imponerse 2-0 al América.

Los Pumas del entrenador mexicano Efraín Juárez terminaron con 21 puntos y se hicieron del último cupo para la ronda de play in.

o

El Cruz Azul se quedó con 35 puntos y no pudo recuperar el liderato que un par de horas antes le quitó el Toluca.

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, los Pumas se pusieron en ventaja 1-0 con un vistoso remate de Jorge Ruvalcaba, tipo patada de grulla de la película Karate Kid- en el área (4').

Gabriel Fernández consiguió la voltereta para Cruz Azul con un doblete en cinco minutos. El uruguayo hizo el 1-1 con un remate de cabeza (14') y el 2-1 con un toque a unos metros del arco (19').

El colombiano Álvaro Angulo igualó 2-2 con un penal (80'). Alan Medina le dio el 3-2 a los felinos con un cabezazo sobre la línea de meta.

o

El portero colombiano Kevin Mier del Cruz Azul debió salir del partido cuando estaba por finalizar el primer tiempo debido a una fuerte falta que recibió en la pierna derecha por el mediocampista panamaño Adalberto Carrasquilla, quien entró con los tacos por delante.

Tras la fuerte entrada, se confirmó que Mier sufrió una fractura en la tibia, por lo que estaría algunos meses sin actividad y podría peligrar su convocatoria a la selección Colombia para el Mundial del 2026.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Kevin Mier

Lesión

Fútbol mexicano

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Deportes

Ver más
Entrenador venezolano - Foto AFP/ FVF - Foto EFE
La Vinotinto

No es Dudamel: reconocido entrenador venezolano con paso por el fútbol colombiano admite públicamente que quiere dirigir a La Vinotinto

El tenista kazajo Alexander Bublik (AFP)
Tenis

Así reaccionó el kazajo Bublik tras avanzar por primera vez en su carrera a las semifinales de un Máster 1.000 de tenis

Carlo Ancelotti y Neymar | Foto: EFE
Neymar

Carlo Ancelotti fue contundente sobre la ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil: “Necesitamos jugadores que estén en plena forma física”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves habló del futuro de su personaje ‘La Chilindrina’: “Ya se fue”

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Colombia

Álvaro Uribe advierte que las "alianzas con la tiranía de Venezuela" podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos

Entrenador venezolano - Foto AFP/ FVF - Foto EFE
La Vinotinto

No es Dudamel: reconocido entrenador venezolano con paso por el fútbol colombiano admite públicamente que quiere dirigir a La Vinotinto

Fortaleza militar | Foto Ministerio de Turismo y Antigüedades, Egipto
Mundo

La fortaleza militar de 3.500 siglos que había estado oculta en medio del desierto revela detalles sobre la defensa militar de la época

Kash Patel, director del FBI (EFE)
FBI

Frustran presunto ataque terrorista en Estados Unidos, según jefe del FBI

Tormenta tropical Melissa - Foto EFE
Huracán

Atención en el Caribe: Tormenta tropical Melissa amenaza en convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Petro es un blanco y considero que puede pasar algo en su contra": exoficial de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre recientes sanciones al presidente colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre