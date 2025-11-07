NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Jugadores de la selección de Venezuela y Colombia Sub-17 - Fotos: EFE
Mundial Sub-17

Venezuela da otro golpe de autoridad y Colombia cede puntos en el Mundial Sub-17: estas son sus opciones de pasar a segunda ronda

noviembre 7, 2025
Por: Natalya Baquero González
En la última fecha de fase de grupos, la Tricolor deberá ir en busca de los tres puntos para no depender de otros resultados y avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

Las selecciones de Venezuela y Colombia viven presentes diferentes en la Copa del Mundo de la categoría Sub-17 que se disputa en Qatar. Por un lado, la Vinotinto se encuentra con mayores posibilidades de instalarse en los dieciseisavos del certamen, mientras que la Tricolor tiene en duda su participación en la siguiente fase, pues en su último encuentro cedió puntos ante El Salvador.

Tras sus dos salidas, el equipo venezolano ha sumado cuatro puntos, producto de una victoria y un empate, puntuación que hoy lo tiene en la segunda casilla del Grupo F, que es liderado por su similar de Egipto, que cuenta con las mismas unidades pero con más goles a favor.

De vencer a Haití en el último juego por la fase de grupos, la Vinotinto aseguraría su cupo directo a los dieciseisavos de la competencia, a los cuales también podría acceder de llegar a quedar tercero de su serie, ya que sería una de las ocho mejores terceras selecciones del certamen.

Por su parte, la selección Colombia sigue cediendo puntos, hecho que complica aún más su participación en la siguiente fase de la competencia.

Tras disputar las dos primeras jornadas del Mundial Sub-17, el equipo dirigido por Fredy Hurtado solo ha sumado 2 de 6 puntos posibles, producto de dos empates, uno ante Alemania y el otro frente a El Salvador, situación que los mantiene en la tercera casilla por el Grupo G, que es liderado por Corea del Norte con 4 unidades y próximo rival del conjunto cafetero.

Las cuentas de Colombia para clasificarse a los dieciseisavos de la Copa Mundial Sub-17

La Tricolor depende de sí misma para hacerse un lugar dentro de los 32 equipos que continuarán en competencia, y para ello deberá ir en busca de los tres puntos ante los norcoreanos.

Si Colombia llega a vencer a su similar de Corea del Norte, sumaría 5 puntos y avanzaría de manera directa a los dieciseisavos, esto para no depender de otros resultados. Pero de llegar a perder el juego de la tercera fecha por la fase de grupos, le diría adiós al torneo.

De empatar con los norcoreanos, llegaría a 3 unidades; en este caso podría escalar a la segunda casilla, siempre y cuando el juego entre Alemania y El Salvador también termine igualado, claro está, que en este caso dependerá de la diferencia de gol para acceder a ese puesto.

La última opción y una de las más remotas que tiene Colombia, de no terminar en los dos primeros lugares del Grupo G, es que se ubique como una de las ocho terceras mejores selecciones de la competencia, pero para que esto suceda deberá esperar los resultados de las demás series de la fase de grupos del Mundial.

¿Cuándo vuelve a jugar la Tricolor?

La Tricolor enfrentará el próximo lunes 10 de noviembre a Corea del Norte, juego válido por la tercera y última jornada de la fase de grupos. Un encuentro que se jugará desde las 8:30 a.m., hora colombiana.

En simultáneo también se disputará el partido entre El Salvador y Alemania.

Temas relacionados:

Mundial Sub-17

Selección de Venezuela

Selección Colombia

Clasificados

