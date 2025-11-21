NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Guerra entre Rusia y Ucrania

Putin da visto bueno a plan de Trump para paz en Ucrania pese a las críticas de Zelenski

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El presidente ucraniano dijo que las propuestas estadounidenses auguran "una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia".

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó este viernes el plan de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia y aseguró que no "traicionará" a su país.

Horas antes, desde el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en cambio que el plan puede "sentar las bases" para un acuerdo definitivo y amenazó con conquistar más territorio si Kiev lo rechaza.

Para Zelenski, "Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", Estados Unidos, declaró en un mensaje a la nación.

o

"Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia", añadió, y dijo que las propuestas estadounidenses auguran "una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia".

Varios medios, incluida la AFP, publicaron los 28 puntos del plan respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y que exige que Kiev ceda territorios ocupados a Rusia, renuncie a la adhesión a la OTAN, reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones.

Trump, tras hacer oficial la propuesta, dijo que el 27 de noviembre, día de Acción de Gracias, es una fecha límite "adecuada" para recibir una respuesta por parte de Kiev.

Rusia lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022 y anexionó la península de Crimea en 2014.

Según Putin, "Ucrania y sus aliados europeos todavía se hacen ilusiones y sueñan con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla", y aseguró que en caso de rechazo del plan, Moscú está dispuesto a lograr sus objetivos "por las armas, en el marco de una lucha armada".

Zelenski prometió que presentará "alternativas" a la propuesta de Washington y aseguró que no "traicionará" a su país.

Poco después, habló con el vicepresidente estadounidense JD Vance, y le aseguró que "sigue respetando" la voluntad de Trump de poner fin a la guerra.

También se puso en contacto de urgencia con los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido, sus principales aliados frente a Rusia y Estados Unidos.

Según la presidencia francesa, los socios reafirmaron que "todas las decisiones que tengan implicaciones para los intereses de Europa y de la OTAN requieren el apoyo conjunto y el consenso de los socios europeos y de los aliados de la OTAN".

o

"Nada debe decidirse sobre Ucrania sin Ucrania", insistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró por su parte que cualquier "solución de paz" para Ucrania debería respetar su "integridad territorial".

Temas relacionados:

Guerra entre Rusia y Ucrania

Volodímir Zelenski

Donald Trump

Vladímir Putin

Negociación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Política

Ver más
Zohran Mamdani - Donald Trump - Andrew Cuomo (AFP)
Nueva York

Nueva York va a las urnas para elegir a su próximo alcalde con un socialista musulmán como favorito y entre amenazas de Trump

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Senado

Se hunde en el Senado de Estados Unidos resolución que pretendía impedir que Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso

FANB - AFP
Despliegue militar

Tras una pausa en las maniobras, Venezuela amanece nuevamente militarizada bajo una "fase superior"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Deuda con el FMI | Foto Canva
Deuda

Estos son los países de América Latina que poseen deudas altas con el FMI en el 2025: ¿en qué puesto está Colombia?

El mediocampista colombiano James Rodríguez (EFE)
James Rodríguez

Esta es la millonaria cifra que pagarían en la MLS por James Rodríguez tras su salida del León

Huracán Melissa deja al menos 32 muertos a su paso por el Caribe - Foto AFP
Huracán Melissa

Huracán Melissa deja al menos 32 muertos a su paso por el Caribe: este jueves impactará a Bahamas

Operativo policial en Río de Janeiro | Foto: EFE
Brasil

Megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el grupo criminal ‘Comando Vermelho’ deja a más de 60 personas muertas

Leopoldo López, excandidato presidencial de Venezuela / FOTO: EFE
Leopoldo López

Régimen de Maduro busca quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López

Foto referencia: AFP
Corte Suprema de Estados Unidos

Corte Suprema de Estados Unidos avaló orden de Trump de eliminar el tercer género en los pasaportes

Megaoperativo policial en Rio de Janeiro, Brasil - AFP
Brasil

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre