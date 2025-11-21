Putin da visto bueno a plan de Trump para paz en Ucrania pese a las críticas de Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó este viernes el plan de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia y aseguró que no "traicionará" a su país.

Horas antes, desde el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en cambio que el plan puede "sentar las bases" para un acuerdo definitivo y amenazó con conquistar más territorio si Kiev lo rechaza.

Para Zelenski, "Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", Estados Unidos, declaró en un mensaje a la nación.

"Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia", añadió, y dijo que las propuestas estadounidenses auguran "una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia".

Varios medios, incluida la AFP, publicaron los 28 puntos del plan respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y que exige que Kiev ceda territorios ocupados a Rusia, renuncie a la adhesión a la OTAN, reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones.

Trump, tras hacer oficial la propuesta, dijo que el 27 de noviembre, día de Acción de Gracias, es una fecha límite "adecuada" para recibir una respuesta por parte de Kiev.

Rusia lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022 y anexionó la península de Crimea en 2014.

Según Putin, "Ucrania y sus aliados europeos todavía se hacen ilusiones y sueñan con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla", y aseguró que en caso de rechazo del plan, Moscú está dispuesto a lograr sus objetivos "por las armas, en el marco de una lucha armada".

Zelenski prometió que presentará "alternativas" a la propuesta de Washington y aseguró que no "traicionará" a su país.

Poco después, habló con el vicepresidente estadounidense JD Vance, y le aseguró que "sigue respetando" la voluntad de Trump de poner fin a la guerra.

También se puso en contacto de urgencia con los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido, sus principales aliados frente a Rusia y Estados Unidos.

Según la presidencia francesa, los socios reafirmaron que "todas las decisiones que tengan implicaciones para los intereses de Europa y de la OTAN requieren el apoyo conjunto y el consenso de los socios europeos y de los aliados de la OTAN".

"Nada debe decidirse sobre Ucrania sin Ucrania", insistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró por su parte que cualquier "solución de paz" para Ucrania debería respetar su "integridad territorial".