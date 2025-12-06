NTN24
Lo que piensa Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, sobre tener que enfrentar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial

diciembre 6, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, y Cristiano Ronaldo / FOTO: EFE
Luego del sorteo se supo que los lusos serán cabeza del grupo K y estarán acompañados por Uzbekistán, el ganador de uno de los repechajes y la ‘tricolor’.

El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, dijo el viernes sentir "confianza" en su selección con miras al duelo que sostendrá en el Mundial de 2026 frente al Portugal de Cristiano Ronaldo, "uno de los mejores equipos del mundo".

"Estamos tranquilos", dijo Lorenzo en declaraciones a medios tras el sorteo de la Copa del Mundo en Washington, pero reconoció que la selección lusa es una "cabeza de serie impresionante".

Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un conjunto que saldrá del repechaje de marzo entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

"Me da confianza cuando veo que el equipo está bien", dijo el entrenador argentino, que llevó a los cafeteros al subcampeonato de la Copa América de 2024.

Portugal es "uno de los mejores equipos del mundo en este momento (...) Nos da gusto competir y enfrentarnos a ese tipo de equipo", sostuvo.

Colombia se clasificó tercero con 28 puntos en la eliminatoria sudamericana, por debajo de Argentina y Ecuador.

Los cafeteros, ausentes en el Mundial de Catar 2022, iniciaron con fuerza la campaña clasificatoria, aunque perdieron impulso en la recta final.

Pero guardan grandes esperanzas para la cita que el próximo año albergarán Estados Unidos, Canadá y México gracias a la fuerza de su plantel.

Depositan su confianza en sus principales figuras, como Luis Díaz, que actualmente brilla en el Bayern de Munich, y el capitán James Rodríguez.

Lorenzo aseguró que la convocatoria de jugadores para el torneo orbital continúa abierta.

"Hay una competencia linda, hay jugadores en muy buen nivel", dijo.

Aunque "se ha armado un grupo maravilloso", reconoció que será "difícil" que los seleccionados lleguen en su mejor momento al Mundial debido a que la cita coincide con el final de las temporadas de clubes de Europa.

"Eso es lo que más me preocupa", dijo.

