NTN24
Miércoles, 17 de junio de 2026
Miércoles, 17 de junio de 2026
Mundial 2026

Horarios y dónde ver la jornada futbolera del Mundial de este miércoles que es considerada la mejor hasta el momento con partidos de Colombia, Portugal e Inglaterra

junio 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Harry Kane/ James Rodríguez y Luis Díaz/ Cristiano Ronaldo - Fotos AFP
Harry Kane/ James Rodríguez y Luis Díaz/ Cristiano Ronaldo - Fotos AFP
Al finalizar la jornada de este miércoles, todos los equipos habrán jugado la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

Una nueva y emocionante jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar este miércoles 17 de junio desde las 12:00 p.m. (hora del este) cuando la selección de Portugal haga su debut contra República Democrática del Congo por la apertura del Grupo K.

TE PUEDE INTERESAR

Ese partido representa el regreso de Cristiano Ronaldo a una Copa del Mundo con el que igualará al argentino Lionel Messi en el histórico número de Mundiales disputados con 6. Messi lo consiguió el martes cuando le marcó un icónico hat-trick a Argelia.

o

Portugal vs. República Democrática del Congo, que se jugará en Houston, Texas (Estados Unidos), podrá verse a las 12:00 p.m. a través de DirectTV y en su plataforma de streaming oficial, DGO.

El debut de CR7 finalizará cerca de las 2:00 p.m. y habrá alrededor de una hora de receso antes de que los aficionados retomen la jornada con uno de los encuentros más atractivos en lo que ha transcurrido hasta el momento del Mundial.

Y es que Inglaterra se medirá ante Croacia a las 3:00 p.m. para dar inicio a los partidos del último grupo que definió el sorteo mundialista que tuvo lugar en diciembre, el L.

Arlington, Texas, será el escenario para que ingleses y croatas busquen sus primeros puntos en el certamen deportivo más importante.

Ese duelo entre dos fuertes europeos podrá verse también a través de DirectTV y su plataforma DGO, así como por Win Sports, el canal deportivo más importante de Colombia.

Sobre las 6:00 p.m., también casi una hora después de que se defina todo en Arlington, Ghana y Panamá concluirán con la primera jornada del L desde Toronto, Canadá: un evento que será transmitido únicamente por DirectTV y DGO.

Una parte de Sudamérica se paralizará a las 9:00 p.m. para ver el debut de la Selección Colombia en su vibrante partido contra Uzbekistán que podrá verse en la pantalla del Canal RCN.

Esa transmisión mostrará lo mejor del Estadio Ciudad de México, donde días atrás brillaron Shakira, J Balvin, Ryan Castro y Danny Ocean, entre otros, en la inauguración del torneo en el que México venció 2 a 0 a Sudáfrica.

La mejor jornada futbolera del Mundial hasta ahora

Casi una semana después de su inicio el pasado jueves, el Mundial ha tenido varios partidos emocionantes y algunos que han sorprendido con sus resultados inesperados.

Sin embargo, hasta este miércoles, no se veía una seguidilla de partidos de equipos de tan alto nivel que convirtieran la jornada en una de las más interesantes de principio a fin.

o

Aunque para los aficionados futboleros cada partido de un Mundial se vive al límite, jornadas como las de este miércoles captarán la atención del público global y particularmente la de los colombianos, que verán a su equipo regresar a la máxima cita tras su participación en Rusia 2018.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección Colombia

Selección de Portugal

Selección de Inglaterra

Fútbol

Cristiano Ronaldo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Jugada política? Gobierno Petro firma polémico decreto que sirve a grupo ilegal antes de elecciones: "Están presionando a la población para que vote por Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es el principio de una larga negociación”: analista sobre el acuerdo entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juez acepta petición de aplazar audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Deportes

Ver más
El SoFi Stadium de Inglewood, California - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Así es el estadio más caro del mundo que será sede de encuentros clave y cuartos de final del Mundial de Fútbol

Linda Caicedo | Foto: EFE
Linda Caicedo

Con Linda Caicedo de protagonista: el Real Madrid presentó su nueva camiseta y genera gran debate en redes sociales

Costa de Marfil vs Ecuador en el Mundial / FOTO: EFE
Mundial 2026

Sobre el final del encuentro, Costa de Marfil encontró el gol de la victoria sobre Ecuador en el Mundial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ángela Aguilar, cantante - Foto de referencia: EFE
Ángela Aguilar

De vuelta a sus raíces: Ángela Aguilar volvió a llamar la atención en redes sociales por su nuevo look

El SoFi Stadium de Inglewood, California - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Así es el estadio más caro del mundo que será sede de encuentros clave y cuartos de final del Mundial de Fútbol

Ivan Cepeda - Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko' - Fotos EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Régimen venezolano

Régimen de Delcy Rodríguez denuncia derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que habría alcanzado las costas venezolanas

Shakira | Foto EFE
Shakira

La respuesta de Shakira sobre cuál será la selección que apoyarán sus hijos en el Mundial: ¿Colombia o España?

Foto: Portada Billboard Español
Billboard

No solo fue Shakira quien brilló en Billboard tras su show inaugural en el Mundial: estos cantantes fueron portada de la prestigiosa revista

Linda Caicedo | Foto: EFE
Linda Caicedo

Con Linda Caicedo de protagonista: el Real Madrid presentó su nueva camiseta y genera gran debate en redes sociales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre