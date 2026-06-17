Horarios y dónde ver la jornada futbolera del Mundial de este miércoles que es considerada la mejor hasta el momento con partidos de Colombia, Portugal e Inglaterra

Una nueva y emocionante jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar este miércoles 17 de junio desde las 12:00 p.m. (hora del este) cuando la selección de Portugal haga su debut contra República Democrática del Congo por la apertura del Grupo K.

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Ese partido representa el regreso de Cristiano Ronaldo a una Copa del Mundo con el que igualará al argentino Lionel Messi en el histórico número de Mundiales disputados con 6. Messi lo consiguió el martes cuando le marcó un icónico hat-trick a Argelia.

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Portugal vs. República Democrática del Congo, que se jugará en Houston, Texas (Estados Unidos), podrá verse a las 12:00 p.m. a través de DirectTV y en su plataforma de streaming oficial, DGO.

El debut de CR7 finalizará cerca de las 2:00 p.m. y habrá alrededor de una hora de receso antes de que los aficionados retomen la jornada con uno de los encuentros más atractivos en lo que ha transcurrido hasta el momento del Mundial.

Y es que Inglaterra se medirá ante Croacia a las 3:00 p.m. para dar inicio a los partidos del último grupo que definió el sorteo mundialista que tuvo lugar en diciembre, el L.

Arlington, Texas, será el escenario para que ingleses y croatas busquen sus primeros puntos en el certamen deportivo más importante.

Ese duelo entre dos fuertes europeos podrá verse también a través de DirectTV y su plataforma DGO, así como por Win Sports, el canal deportivo más importante de Colombia.

Sobre las 6:00 p.m., también casi una hora después de que se defina todo en Arlington, Ghana y Panamá concluirán con la primera jornada del L desde Toronto, Canadá: un evento que será transmitido únicamente por DirectTV y DGO.

Una parte de Sudamérica se paralizará a las 9:00 p.m. para ver el debut de la Selección Colombia en su vibrante partido contra Uzbekistán que podrá verse en la pantalla del Canal RCN.

Esa transmisión mostrará lo mejor del Estadio Ciudad de México, donde días atrás brillaron Shakira, J Balvin, Ryan Castro y Danny Ocean, entre otros, en la inauguración del torneo en el que México venció 2 a 0 a Sudáfrica.

La mejor jornada futbolera del Mundial hasta ahora

Casi una semana después de su inicio el pasado jueves, el Mundial ha tenido varios partidos emocionantes y algunos que han sorprendido con sus resultados inesperados.

Sin embargo, hasta este miércoles, no se veía una seguidilla de partidos de equipos de tan alto nivel que convirtieran la jornada en una de las más interesantes de principio a fin.

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Aunque para los aficionados futboleros cada partido de un Mundial se vive al límite, jornadas como las de este miércoles captarán la atención del público global y particularmente la de los colombianos, que verán a su equipo regresar a la máxima cita tras su participación en Rusia 2018.