Omar Pérez, campeón de la Copa Sudamericana e ídolo en Santa Fe, sufrió un infarto

El argentino Omar Pérez, exjugador e ídolo de Independiente Santa Fe, sufrió un infarto en Bogotá y fue trasladado a la clínica Marly, en donde permanecerá cinco días en observación.

El exfutbolista, con pasado en Boca Juniors, fue atendido de urgencia en el centro de salud tras presentar una fuerte presión en el pecho, fue atendido y se determinó que sufrió un infarto y debe permanecer bajo control y seguimiento clínico.

La atención para el exjugador de 44 años fue inmediata, los especialistas le colocaron un stent y gracias a este pronto procedimiento, se pudo estabilizar su condición de salud.

Tras conocerse la noticia, los hinchas de Santa Fe se volcaron a las redes sociales a dejarle mensaje de aliento a uno de los ídolos de la institución cardenal: “fuerza, Omar”, “toda la hinchada cardenal está contigo”, “vamos Capi”, “eres un león más, saldrás de esta”, “pronta recuperación, Omar”, entre otros comentarios.

Omar Pérez es uno de los jugadores más laureados en Santa Fe, equipo con el que obtuvo nueve títulos, entre ellos las dos copas internacionales que lucen en la vitrina cardenal: la Copa Sudamericana 2015 y la Suruga Bank 2016.

Además, de Santa Fe, Pérez vistió otras camisetas en el fútbol colombiano como la del Junior, la del Medellín, la del Real Cartagena y la de Patriotas de Boyacá; fuera de Colombia jugó en Boca Juniors, Banfield y Jaguares de Chiapas.