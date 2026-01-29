La Federación Peruana de Fútbol anuncia a exentrenador de la Selección de Brasil como su nuevo DT

La Federación Peruana de Fútbol anunció a exentrenador de la Selección de Brasil como su nuevo director técnico.

Se trata de Mano Menezes, exestratega de la pentacampeona del mundo, quien tomó este jueves el mando de la Bicolor, quien la pasó muy mal en las pasadas eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Menezes, de 63 años, será el séptimo brasileño en dirigir al seleccionado del fútbol mayo de la nación andina.

"Quiero darle la gran bienvenida a nuestro profesor Mano Menezes", dijo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, durante la presentación del DT brasileño, presente en el acto celebrado en Lima.

"Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes, pero estamos aquí para retomar ese camino para que Perú sea protagonista", afirmó Menezes en conferencia de prensa tras su presentación como seleccionador inca.

"Necesitamos jugadores jóvenes, pero también mantener a los de experiencia, que servirán como referentes. Esa transición requiere conversaciones claras. El jugador peruano tiene mucha similitud con el jugador brasileño", acotó el DT.

Menezes auguró además que vendrán mejores tiempos para la selección inca: "Vamos a construir un proyecto de cuatro o cinco años. Prometemos al pueblo peruano que venimos aquí para trabajar mucho".

Perú, recordemos, pasó por una ‘luna de miel’ con el argentino Ricardo Gareca al mando del banquillo, quien los clasificó al Mundial Rusia 2018.

No obstante, tanto en el clasificatorio para el magno evento deportivo organizado por FIFA tanto en 2022, como 2026, la ‘bicolor’ no ha estado a la altura.

Por tal motivo, Menezes tiene un gran reto al ponerse al frente de un equipo golpeado anímicamente tras el fracaso en el último premundial.