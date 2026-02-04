Se conocen detalles de lo que sería el contrato de James Rodríguez con Minnesota

El destino de James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, estaría muy cerca de Minnesota United, escuadra de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El volante, quien se encuentra como agente libre tras finalizar su vínculo con el Club León de México el pasado mes de noviembre, tendría adelantadas las negociaciones con el conjunto estadounidense, con el cual se vincularía inicialmente por cerca de seis meses.

Todo esto de acuerdo con la información compartida por el abogado y especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, quien de paso entregó detalles de lo que sería el contrato del “10” de la “Tricolor”.

Según el especialista, el futbolista cucuteño de 34 años no entraría dentro de los futbolistas franquicia de Minnesota United; esto significaría que su salario no superaría el límite salarial del equipo. En ese sentido, no hará parte de los tres jugadores franquicia a los que tiene derecho cada uno de los clubes de la MLS.

“Se trata de un contrato de corta duración (6 meses), estructurado sin ocupar cupo de Designated Player, mediante el uso de GAM/TAM (dinero asignado por la MLS a cada franquicia para reducir el impacto salarial)”, expresó el letrado por medio de su cuenta de X.

En este sentido y basándose en el GAM/TAM, el capitán de la selección Colombia tendrá un contrato mediante el cual se estipula que tendrá un sueldo superior al cargo máximo, pero inferior al valor que suelen ganar los futbolistas franquicias.

De acuerdo con Bee Sellares, la vinculación del volante cucuteño al Minnesota United implicará un impacto tanto económico como deportivo, soportado bajo “un modelo plenamente compatible con el Convenio Colectivo (CBA) de la MLS”.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de esta vinculación: James Rodríguez a Minnesota, equipo que se convertiría en el club número doce en la carrera deportiva del capitán de la selección Colombia, quien espera definir su futuro, comenzar a sumar minutos y llegar en óptimas condiciones a lo que sería su tercera y última Copa del Mundo.

Las escuadras en las que ha militado el “10” de la “Tricolor”, durante casi 20 años de carrera como futbolista profesional, son: Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Rayo Vallecano, Sao Paulo y Club León.