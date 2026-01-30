NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Champions League

Así quedaron las llaves de los playoffs de la Champions League: Real Madrid repetirá rival de la última jornada y con el que perdió

enero 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
El equipo ‘merengue’ deberá buscar su pase a la fase de octavos de final.

Este viernes, se conocieron las llaves de los enfrentamientos en los playoffs de la UEFA Champions League con los 16 equipos que no lograron clasificarse de manera directa a los octavos de final.

El sorteo arrojó que el Real Madrid deberá buscar su cupo a la siguiente fase con el mismo rival al que enfrentó en la última jornada de la liguilla y con el cual perdió. Es decir, se medirá ante el Benfica de Portugal, en partidos de ida y vuelta, para acceder a la próxima fase de octavos de final en el torneo continental europeo.

El ganador de la llave entre Benfica y Real Madrid se enfrentará a Sporting de Lisboa o Manchester City en octavos de final.

El vigente campeón, Paris Saint-Germain, se medirá en la misma fase al Mónaco de su mismo país, mientras que el subcampeón Inter de Milán lo hará ante la sorpresa del torneo europeo, el noruego Bodo/Glimt.

Entretanto, quien acceda a octavos de final entre PSG y Mónaco, lo hará en esa fase ante Barcelona o Chelsea.

Otras de las llaves de playoffs atractivas las definirán Borussia Dortmund ante Atalanta, Galatasaray contra Juventus y Brujas frente a Atlético de Madrid.

Los encuentros se disputarán entre el 17 y el 24 de febrero en partidos de ida y vuelta.

Así quedaron todas las llaves de playoffs de la Champions League:

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Mónaco vs. PSG

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Qarabag vs. Newcastle

Benfica vs. Real Madrid

Bodo Glimt vs. Inter de Milán

