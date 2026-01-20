NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
Cometa

Cuenta regresiva para un cometa cercano a la Tierra que aparecerá solo en dos fechas y desaparecerá para siempre: cuándo pasa y cómo verlo

enero 20, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Cometa | Foto Canva
Cometa | Foto Canva
El núcleo del cometa Wierzchos tendría un diámetro aproximado de un kilómetro y los expertos prevén un riesgo moderado de desintegración.

En enero los cielos presentarán un espectáculo astronómico gracias al paso del cometa C/2024 E1, más conocido como Wierzchos que alcanzará su máximo brillo esta temporada.

El cometa fue descubierto el 3 de marzo de 2024 por el astrónomo Kacper Wierzhós, según el Observatorio Astronómico de Quito. Su órbita es altamente inclinada y es catalogado como un cometa de largo periodo (LPC).

o

El Wierzchos es un cometa LPC debido a que es un cuerpo helado del sistema solar con una órbita altamente elíptica que tarda más de 200 años en dar una vuelta completa al Sol, originándose en algunas ocasiones en la remota Nube de Oort, actuando como Fósil del sistema solar primitivo debido a su composición intacta.

El acercamiento de este cuerpo celeste ha sido de manera prolongada, de acuerdo con la plataforma Starwalk, este se hizo altamente visible por primera vez a finales de 2025.

Sin embargo, al pasar los días, el cometa se acercó demasiado al Sol en el cielo y se perdió su resplandor, ahora, con un perihelio más cercano el cometa se ubicará a unos 22 grados del sol.

Según la plataforma The Sky Live, el cometa se encuentra a una distancia aproximada de 205,574,978 kilómetros de la Tierra, su Ascensión Rectal actual es de 20h 50m 11s y su Declinación es de -39° 44’ 26”.

Observación del cometa Wierzchos

La fecha para observar el paso cercano del cometa será el 20 de enero de este año, según plataformas espaciales, se ubicará sobre el horizonte suroccidental.

o

Los pronósticos indican que su brillo podría ser de magnitud 5, lo que facilitará la observación con binoculares en los cielos oscuros y despejados, no obstante, con su paso cambiante expertos hacen advertencias cautelosas que sugieren que su “brillo máximo" podría ser de magnitud 8, lo que significa que requerirá binoculares más grandes o un telescopio modesto”.

Mas tarde, el cometa tendrá una leve aparición el 17 de febrero, pero solo para el hemisferio norte, finalmente científicos esperan que se desvanezca a una magnitud de 9, aun visible en los cielos.

Temas relacionados:

Cometa

Asteroide

Estrella

Espacio

Galaxia

América Latina

Planetas

Sistema Solar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Foto: EFE
Presos políticos

"Presos políticos y sus familiares en Venezuela son víctimas de permanentes extorsiones, incluso para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas": Martha Tineo

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Madre de preso político en Venezuela - Fotos: X
Presos políticos

Desgarradora reacción de la madre de un preso político en Venezuela: "Señor, te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ya no aguanto más, padre amado"

Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Simulación de vista de la Tierra desde la Luna - Foto de referencia Canva
Luna

Sobrevuelo de tripulación de la NASA explorará el misterioso lado de la Luna que jamás ha podido ser visto desde la Tierra

Superficie lunar - Foto Canva
Luna

Otro país, además de Estados Unidos y China, se une a la carrera lunar y anuncia también que explorará planeta "hermano" de la Tierra

¡Increíble! Turistas y residentes del norte de Europa capturaron asombrosas imágenes de una aurora boreal
aurora boreal

Auroras boreales podrían iluminar el cielo en varios estados de EE.UU. tras una tormenta geomagnética

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Julian Pinilla, creador de contenido colombiano, lleva a 50 adultos mayores a conocer el mar / FOTO: Prensa
Colombia

Influencer colombiano le cumple el sueño a más de 50 adultos mayores de conocer el mar; fue su regalo de Navidad

Prisión - Foto de referencia Canva
Familiares de presos políticos

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

La presidente Claudia Sheinbaum pide que Maduro tenga un "juicio justo" en Estados Unidos

Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

Imagen del ‘Caballo de Troya’ y Matt Damon-Foto: Canva IA / EFE
La Odisea

Así es el tráiler oficial de ‘La Odisea’, la épica película del mismo director de ‘Oppenheimer’ que fue filmada en su totalidad en cámaras IMAX

Manifestaciones por la libertad de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"Es un centro de tortura donde son víctimas de maltratos físicos y psicológicos": Tamara Sujú reveló los vejámenes a los que son sometidos los presos políticos en la cárcel de Tocuyito

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Cae el régimen de Maduro

Trump confirma que Nicolás Maduro ha sido capturado y sacado de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre