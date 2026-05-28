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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Sudamericano vence y elimina a Sinner, el número uno del mundo, y su modestia sorprende: estos son ahora los nuevos favoritos en Roland Garros

mayo 28, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Jannik Sinner - Foto EFE
Jannik Sinner - Foto EFE
El desgaste de una larga temporada pasó factura al italiano y fue un factor que pareció resultar en su derrota en la cancha Philippe Chatrier.

Un tenista sudamericano sorprendió este jueves al vencer y eliminar al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, en Roland Garros, con lo que pone fin a la que para muchos se perfilaba como una de las ediciones más predecibles desde la era de Rafael Nadal.

Se trata del argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien eliminó en segunda ronda a Sinner por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 y dejó el cuadro masculino completamente abierto y tan equilibrado como el femenino.

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La derrota de Sinner no fue solo un colapso en un único partido, sino el desplome de una campaña que parecía casi inevitable después de haber conquistado títulos en Montecarlo, Madrid y Roma.

El italiano llegó a París como el claro favorito, un título asociado desde hace tiempo al español ya retirado Nadal, 14 veces campeón, mientras que el vigente campeón, Carlos Alcaraz, se retiró por lesión y el tres veces ganador, Novak Djokovic, buscaba su mejor forma.

El desgaste de una larga temporada pasó factura al italiano y fue un factor que pareció resultar en su derrota ante Cerúndolo en la cancha Philippe Chatrier, después de que Sinner tuviera una ventaja de dos sets y estuviera arriba 5-1 en el tercer set.

La modestia del argentino se robó la atención pues, en una entrevista después del partido, un periodista le planteó la dimensión de lo que significaba su victoria al recordarle que hace 8 años, hasta el jueves, que un tenista argentino no le ganaba a un número uno del mundo.

"Tuve suerte, obviamente yo puse lo mejor y traté de jugar mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa (…) Era 6-3, 6-2 y 6-1 el partido y creo que se acalambró, nada, obviamente mi parte la hice bien", respondió Cerúndolo.

El argentino contó que le expresó a Sinner en el campo que sentía pena por él. "Ojalá que se recupere. Es una gran persona, es un fenómeno y me saludó, me felicitó y me deseó suerte", precisó.

"Tuve dificultades, empecé a sentirme muy mareado", dijo por su parte Sinner, quien tendrá que intentar el año que viene ganar su primer título del Abierto de Francia y completar el Grand Slam de su carrera.

"Tenía muy poca energía. Intenté sacar para ganar el partido (en el tercer set), pero no tenía mucha energía (…) "Me desperté esta mañana, no me sentía muy bien e intenté que los puntos fueran muy cortos. Además, al principio estaba golpeando muy bien, muy limpio, y luego simplemente me topé con la pared, eso es todo", agregó.

¿Quiénes son ahora los nuevos favoritos a ganar el trofeo en el Abierto de Francia?

Mientras que la derrota de Sinner le hará contemplar un largo período de descanso antes de defender su título de Wimbledon, que comienza el 29 de junio sin la participación de Alcaraz, Djokovic sentirá nuevas energías en su intento por conseguir un récord de 25 títulos de Grand Slam.

El segundo cabeza de serie, Alexander Zverev, será otro jugador que buscará su gran oportunidad de ganar su primer título de Grand Slam tras tres participaciones en la final, al igual que otros aspirantes como el dos veces finalista Casper Ruud, el norteamericano Ben Shelton y el español Rafael Jodar.

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En ese sentido y tras la eliminación de Sinner, se perfilan como favoritos el serbio Djokovic, el alemán Zverev y el noruego Ruud, aunque no se puede dar por vencidos al norteamericano Shelton y al español Jodar, así como al brasileño João Fonseca, quien tuvo un gran arranque, y al francés Arthur Fils.

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