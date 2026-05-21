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Jueves, 21 de mayo de 2026
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La FCF dispone de Fan Zone para los partidos de Colombia en el Mundial - Foto: EFE
La FCF dispone de Fan Zone para los partidos de Colombia en el Mundial - Foto: EFE
Selección Colombia

La FCF definió las Fan Zone para que los hinchas de la selección Colombia puedan vivir la fiesta del fútbol durante la Copa del Mundo

mayo 21, 2026
Por: Natalya Baquero González
La invitación desde la Federación Colombiana de Fútbol es a que los aficionados vivan la fiesta del fútbol con responsabilidad y sana convivencia.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que Colombia tendrá Fan Zone durante la Copa del Mundo 2026, un espacio por medio del cual se busca que los colombianos puedan vivir de cerca la fiesta mundialista.

En medio de una rueda de prensa, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, anunció que gracias al apoyo y a la disposición de las alcaldías se ha logrado establecer las ciudades y los espacios en los que los amantes del fútbol podrán disfrutar de los encuentros del combinado nacional en el Mundial.

“Los Fan Zone se han convertido en el mundo en una herramienta absolutamente apoteósica de mucho frenesí y felicidad. Lo más importante y lo que pretendemos es la unión y sabemos que nada genera más unión en Colombia que el fútbol y nuestra selección”, dijo Jesurún.

Estas son las ciudades y los lugares que serán Fan Zone durante la Copa del Mundo

En ese sentido, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol anunció que se eligieron las cinco principales ciudades del país para albergar los encuentros de los aficionados de la selección Colombia, como lo son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

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Adicionalmente, quienes se encuentren en los Estados Unidos, pero no puedan asistir al último encuentro de la fase de grupos entre Colombia y Portugal, tendrán un espacio en Miami donde “hay una inmensa colonia colombiana”, indicó Jesurún.

Entre tanto, los espacios escogidos para disfrutar de los encuentros de Colombia en el Mundial son:

  • Bogotá: Parque El Tunal y Parque Fontanar del Río.
  • Medellín: Coliseo Iván de Bedout.
  • Cali: Parque La Retreta.
  • Barranquilla: Malecón del río.
  • Bucaramanga: Estadio Américo Montanini.
  • Miami: Anfiteatro Doral Central Park (Colombia vs. Portugal).

De acuerdo con lo indicado por la FCF, en medio de estos espacios los asistentes podrán disfrutar de transmisiones en vivo en pantalla gigante, zonas de comidas, música, y compartirán con referentes de la selección.

Cabe destacar que en Colombia la entrada a las Fan Zone será totalmente libre, mientras que en Miami sí se cobrará el ingreso.

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La invitación desde la Federación Colombiana de Fútbol es a que los aficionados vivan la fiesta del fútbol con responsabilidad y sana convivencia.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitó paciencia a quienes cuestionan la estrategia de la administración de Trump en Venezuela, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones al canal NTN24 durante el foro económico Select USA en Maryland, Landau reconoció las complejidades del proceso de transición democrática que atraviesa el país sudamericano. "Les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde pueda haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión esté protegida y tenga garantías", indicó Landau. El funcionario dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó. Asdrúbal Aguiar, secretario general de la Iniciativa Democrática de España en las Américas (Grupo IDEA), cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela y aseguró que “se le vende a Venezuela la tesis de que, como es un país empobrecido, vamos a darle en primer lugar comida a la gente para que luego la gente pueda pensar en la libertad”. "No puede haber paciencia frente al hambre, no puede haber paciencia frente a una realidad en donde quienes están gerenciando dentro de Venezuela esta situación son los mismos que están siendo investigados en este momento por la inocua, ineficaz e ineficiente Corte Penal Internacional como responsables por los crímenes de lesa humanidad que han sufrido los venezolanos", afirmó. A su vez, calificó como un "error totalmente equivocado" priorizar lo económico sobre lo político. “No habrá república ni habrá paz en Venezuela sin democracia, no hay república sin la nación y no hay república sin confianza y sin legitimidad, y la confianza la debe tener el pueblo venezolano en las cosas que se están haciendo y esa confianza está siendo desplazada, está siendo diferida, no está siendo tomada en cuenta y se cree que se puede arreglar el problema mediante la conversación entre unos actores políticos que no tienen sintonía alguna”, subrayó. El experto destacó que el pueblo venezolano demostró capacidad organizativa el 28 de julio de 2024, cuando "desafió a la dictadura" en elecciones donde "no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto". Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Aguiar fue categórico: "María Corina tiene que regresar a Venezuela porque ella se debe a los venezolanos".
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