La FCF definió las Fan Zone para que los hinchas de la selección Colombia puedan vivir la fiesta del fútbol durante la Copa del Mundo

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que Colombia tendrá Fan Zone durante la Copa del Mundo 2026, un espacio por medio del cual se busca que los colombianos puedan vivir de cerca la fiesta mundialista.

En medio de una rueda de prensa, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, anunció que gracias al apoyo y a la disposición de las alcaldías se ha logrado establecer las ciudades y los espacios en los que los amantes del fútbol podrán disfrutar de los encuentros del combinado nacional en el Mundial.

“Los Fan Zone se han convertido en el mundo en una herramienta absolutamente apoteósica de mucho frenesí y felicidad. Lo más importante y lo que pretendemos es la unión y sabemos que nada genera más unión en Colombia que el fútbol y nuestra selección”, dijo Jesurún.

Estas son las ciudades y los lugares que serán Fan Zone durante la Copa del Mundo

En ese sentido, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol anunció que se eligieron las cinco principales ciudades del país para albergar los encuentros de los aficionados de la selección Colombia, como lo son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Adicionalmente, quienes se encuentren en los Estados Unidos, pero no puedan asistir al último encuentro de la fase de grupos entre Colombia y Portugal, tendrán un espacio en Miami donde “hay una inmensa colonia colombiana”, indicó Jesurún.

Entre tanto, los espacios escogidos para disfrutar de los encuentros de Colombia en el Mundial son:

Bogotá: Parque El Tunal y Parque Fontanar del Río.

Parque El Tunal y Parque Fontanar del Río. Medellín: Coliseo Iván de Bedout.

Coliseo Iván de Bedout. Cali: Parque La Retreta.

Parque La Retreta. Barranquilla: Malecón del río.

Malecón del río. Bucaramanga: Estadio Américo Montanini.

Estadio Américo Montanini. Miami: Anfiteatro Doral Central Park (Colombia vs. Portugal).

De acuerdo con lo indicado por la FCF, en medio de estos espacios los asistentes podrán disfrutar de transmisiones en vivo en pantalla gigante, zonas de comidas, música, y compartirán con referentes de la selección.

Cabe destacar que en Colombia la entrada a las Fan Zone será totalmente libre, mientras que en Miami sí se cobrará el ingreso.

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La invitación desde la Federación Colombiana de Fútbol es a que los aficionados vivan la fiesta del fútbol con responsabilidad y sana convivencia.