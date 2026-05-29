NTN24
Viernes, 29 de mayo de 2026
Viernes, 29 de mayo de 2026
Avión

JetBlue planea conectar nuevamente a EE. UU. con Venezuela mediante vuelos directos

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión | Foto Canva
Avión | Foto Canva
De concretarse, la aerolínea operaría una ruta entre el aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood y el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

La aerolínea de Estados Unidos JetBlue anunció una nueva ruta de vuelos directos entre Fort Lauderdale y Caracas antes de fin de año, posicionándose como la segunda compañía aérea en conectar Caracas y Estados Unidos.

o

El sur de Florida alberga una gran comunidad venezolana, y esta nueva ruta facilitaría la conexión entre familias y seres queridos”, expresó Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y alianzas con aerolíneas de JetBlue.

Por el momento, Jet Blue dijo que la ruta “está sujeta a la aprobación del gobierno y a la finalización de los trámites necesarios para operar en Venezuela”.

De concretarse, la aerolínea operaría una ruta entre el aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood y el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

Asimismo, se sumaría a otras aerolíneas como American Airlines, que empezó a operar el mes pasado en Venezuela, con una ruta diaria entre Miami y Caracas, siendo una de las primeras en retomar operaciones.

Cabe recordar que los vuelos sin escalas entre Estado Unidos y Venezuela permanecían suspendidos desde 2019, por orden del presidente Donald Trump en su primer mandato.

Posteriormente, tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero, y la designación de Delcy Rodríguez como la nueva líder del régimen, se ha ido levantando el veto poco a poco.

o

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos mantienen su recomendación sobre reconsiderar viajar a Venezuela, ya que persisten los riesgos de crimen, secuestro, terrorismo y las deficiencias en la infraestructura.

El Departamento de Estado posiciona a el país bolivariano en el nivel 3 de alerta, de un máximo de 4.

Temas relacionados:

Avión

Venezuela

Aerolíneas

Turismo

Viaje

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La Casa Blanca está cómoda con Delcy Rodríguez": Alejandro Hernández advierte que Venezuela no tiene "futuro" si el régimen continúa en el poder

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que todas las organizaciones políticas respeten los resultados, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota": Hernán Penagos, registrador de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Exjefe de la DEA en Venezuela revela detalles de investigaciones contra Delcy Rodríguez que habrían sido pausadas en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Militares secuestrados por las disidencias de las Farc - Foto captura
Secuestro

“Es el crimen más infame”: Mauricio Lizcano sobre los militares colombianos secuestrados por las Farc

Pete Hegseth - EFE
Estados Unidos

Pete Hegseth confirma ante el Congreso que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos

Foto de la ballena Timmy (AFP)
Ballena

Encuentran muerta a la ballena 'Timmy', protagonista de emotivo rescate en Alemania

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Militares secuestrados por las disidencias de las Farc - Foto captura
Secuestro

“Es el crimen más infame”: Mauricio Lizcano sobre los militares colombianos secuestrados por las Farc

Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Nuevo registro de Cristiano Ronaldo: el astro portugués está cada vez más cerca de su gran objetivo, los 1.000 goles

Pete Hegseth - EFE
Estados Unidos

Pete Hegseth confirma ante el Congreso que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos

Foto de la ballena Timmy (AFP)
Ballena

Encuentran muerta a la ballena 'Timmy', protagonista de emotivo rescate en Alemania

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen cubano

"Los crímenes de lesa humanidad no caducan": Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana sobre acusación contra Raúl Castro

Presos políticos - EFE
Venezuela

"Las cárceles se han convertido en centros de tortura": analista sobre situación que enfrentan los presos políticos en Venezuela

Ocean Dream | Foto AFP
Diamante

Una extraña joya azul verdosa considerada de las gemas más raras del mundo se vendió por cifra millonaria

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre