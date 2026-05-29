JetBlue planea conectar nuevamente a EE. UU. con Venezuela mediante vuelos directos

La aerolínea de Estados Unidos JetBlue anunció una nueva ruta de vuelos directos entre Fort Lauderdale y Caracas antes de fin de año, posicionándose como la segunda compañía aérea en conectar Caracas y Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Yo seré candidata a la Presidencia de Venezuela, dice María Corina Machado tras anunciar disposición de hablar con el régimen o

“El sur de Florida alberga una gran comunidad venezolana, y esta nueva ruta facilitaría la conexión entre familias y seres queridos”, expresó Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y alianzas con aerolíneas de JetBlue.

Por el momento, Jet Blue dijo que la ruta “está sujeta a la aprobación del gobierno y a la finalización de los trámites necesarios para operar en Venezuela”.

De concretarse, la aerolínea operaría una ruta entre el aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood y el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

Asimismo, se sumaría a otras aerolíneas como American Airlines, que empezó a operar el mes pasado en Venezuela, con una ruta diaria entre Miami y Caracas, siendo una de las primeras en retomar operaciones.

Cabe recordar que los vuelos sin escalas entre Estado Unidos y Venezuela permanecían suspendidos desde 2019, por orden del presidente Donald Trump en su primer mandato.

Posteriormente, tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero, y la designación de Delcy Rodríguez como la nueva líder del régimen, se ha ido levantando el veto poco a poco.

VEA TAMBIÉN "Hay muchas personas inocentes que están siendo recluidas y torturadas": denuncia familiar de uno de los presos políticos en Venezuela o

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos mantienen su recomendación sobre reconsiderar viajar a Venezuela, ya que persisten los riesgos de crimen, secuestro, terrorismo y las deficiencias en la infraestructura.

El Departamento de Estado posiciona a el país bolivariano en el nivel 3 de alerta, de un máximo de 4.