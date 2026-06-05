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Kylian Mbappé

¿Ruptura en el vestuario? El gesto entre Kylian Mbappé y N’Golo Kanté que desata todo tipo de especulaciones

junio 5, 2026
Por: Diana Pérez
Kylian Mbappé y N’Golo Kanté | Foto: AFP
Kylian Mbappé y N’Golo Kanté | Foto: AFP
La polémica solo sacó a la luz otro cruce que habrían tenido los futbolistas hace unos meses cuando Francia se enfrentó en un amistoso contra Colombia.

Sin todavía hacer su debut oficial en la Copa del Mundo, que iniciará dentro de seis días, la selección de Francia ya se encuentra dando de qué hablar debido a una escena ocurrida momentos antes de que disputara el partido amistoso contra Costa de Marfil.

Los protagonistas del incómodo momento fueron el delantero Kylian Mbappé y el centrocampista N'Golo Kanté, quienes dan de qué hablar por un gesto en el tunel antes de salir al campo de juego.

En un video que circula por redes sociales se puede ver que los jugadores suplentes pasan saludando a los titulares del partido en el túnel de vestuarios; sin embargo, en ese momento pasó Kante y omitió por completo a Mbappé.

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Ninguno de los dos hizo el esfuerzo por intercambiar un saludo con el otro, motivo por el que ya se habla de una posible ruptura en el vestuario del conjunto galo, en donde los usuarios culpan al artillero del conjunto merengue.

"Si no te saluda Kante entonces sos una basura de persona", "Es un simple saludo, ¿Qué quieren? ¿Qué Kanté le dé un efusivo beso a Mbapé?", "Imagínate la cucaracha que tienes que ser para que Kante no te quiera saludar", "Pero Kante tampoco saluda a Maignan", "Para mí ya se saludaron antes", son algunos de los comentarios.

No obstante, la polémica solo sacó a la luz otro cruce que habrían tenido los futbolistas hace unos meses cuando Francia se enfrentó en un amistoso contra Colombia.

En dicho partido, las cámaras alcanzaron a captar como el artillero del Real Madrid le pide a su compañero Cherki que le quite la cinta de capitán a Kante para que se la den a él. Sin poner resistencia ni problema, el jugador del Fenerbahce se acerca y permite que Cherki le quite la cinta de capitanía para que se la entregue a Mbappé.

Esto para muchos fue una falta de organización, mientras otros aseguran que es el "ego" de Mbappé actuando una vez más haciendo que un vestuario se "rompa".

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"Aquí no pasa nada malo, Kanté simplemente lo olvidó", "Mbappé es el capitán oficial de Francia, no veo nada de malo en pedirlo", "Si tienes que pedir que te den la cinta de capitán, ¿Eres realmente el capitán?", "Fuera de joda es un dictador", "Quiere ser jefe y no líder", afirmaron algunos internautas.

Pese a esto, Francia cayó 2-1 ante Costa de Marfil con un gol de Guéla Doué, hermano del jugador Désire. El mayor de los Doué marcó el gol del empate ante Francia y sobre el final del partido dio una asistencia que ayudó al conjunto marfileño a ganar.

Las cámaras del encuentro captaron la reacción de su hermano, Désire, quien no fue titular en el encuentro y estuvo en el banco viendo a su hermano actuar en el equipo rival.

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