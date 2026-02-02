"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

En medio de las excarcelaciones que se han dado en Venezuela, continúa la incertidumbre por los presos políticos que aún permanecen detenidos en las distintas cárceles del país.

Según la organización Foro Penal, desde enero hasta febrero de 2026 se han dado solamente 344 excarcelaciones, pero en las cárceles del país continúan detenidos 687 presos políticos, de los cuales 600 son hombres y 87 mujeres; además de que 505 de ellos son civiles y 182 militares.

La organización también destaca, en su más reciente informe, que se cuentan alrededor de 51 presos políticos de los que no se conoce su paradero.

La situación genera desasosiego en aproximadamente 700 familiares de presos políticos que esperan con ansias su pronto salida, y quienes exigen fe de vida de sus seres queridos.

De las tantas historias destaca la de Nancy Peñaloza, madre del militar José Antonio Moreno, detenido desde hace casi seis años por el régimen.

Peñaloza se ha convertido en símbolo de la lucha por la libertad de los prisioneros políticos en Venezuela, y al igual que muchos, clama por su hijo y su liberación inmediata.

Nancy Peñaloza, conversó, desde las afueras del Helicoide, sobre la situación de su hijo con el programa La Noche de NTN24.

En la entrevista con el canal de las Américas, Nancy afirmó que "no hemos tenido fe de vida de ellos. Nosotras, las madres de los '33 Gedeones', no sabemos si están vivos o si están muertos".

Y sus palabras para el régimen venezolano es que "les exigimos que necesitamos que nos den en libertad a los muchachos porque ellos son militares con honra".

"El día que mi hijo juramento bandera, él juró para el pueblo. Él no se puso de lado de ninguna dictadura, de ningún régimen. Él está de lado del pueblo y por eso lo tiene privado de libertad, que lo tratan de mercenario", agregó.

Y detalló que hasta la fecha "no han liberado ningún militar y eso es lo que le estamos pidiendo, que los liberen. Son muchachos con valores, que no tienen antecedentes".

En el programa también se conversó con Yandir Loggiodice, exprisionero político que permaneció detenido durante siete meses por el régimen venezolano en el peligroso Helicoide en Caracas.

Loggiodice, quien hace parte del grupo de 33 personas que salieron de las cárceles venezolana este fin de semana, le envió un mensaje a Nancy Peñaloza, diciendo: "mantenga las esperanzas porque estoy totalmente convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo".

En La Noche también se conversó con Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del movimiento político 'Vente Venezuela', sobre la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez.