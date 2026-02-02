NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En La Noche también se conversó con Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del movimiento político 'Vente Venezuela', sobre la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez.

En medio de las excarcelaciones que se han dado en Venezuela, continúa la incertidumbre por los presos políticos que aún permanecen detenidos en las distintas cárceles del país.

Según la organización Foro Penal, desde enero hasta febrero de 2026 se han dado solamente 344 excarcelaciones, pero en las cárceles del país continúan detenidos 687 presos políticos, de los cuales 600 son hombres y 87 mujeres; además de que 505 de ellos son civiles y 182 militares.

La organización también destaca, en su más reciente informe, que se cuentan alrededor de 51 presos políticos de los que no se conoce su paradero.

o

La situación genera desasosiego en aproximadamente 700 familiares de presos políticos que esperan con ansias su pronto salida, y quienes exigen fe de vida de sus seres queridos.

De las tantas historias destaca la de Nancy Peñaloza, madre del militar José Antonio Moreno, detenido desde hace casi seis años por el régimen.

Peñaloza se ha convertido en símbolo de la lucha por la libertad de los prisioneros políticos en Venezuela, y al igual que muchos, clama por su hijo y su liberación inmediata.

Nancy Peñaloza, conversó, desde las afueras del Helicoide, sobre la situación de su hijo con el programa La Noche de NTN24.

En la entrevista con el canal de las Américas, Nancy afirmó que "no hemos tenido fe de vida de ellos. Nosotras, las madres de los '33 Gedeones', no sabemos si están vivos o si están muertos".

Y sus palabras para el régimen venezolano es que "les exigimos que necesitamos que nos den en libertad a los muchachos porque ellos son militares con honra".

"El día que mi hijo juramento bandera, él juró para el pueblo. Él no se puso de lado de ninguna dictadura, de ningún régimen. Él está de lado del pueblo y por eso lo tiene privado de libertad, que lo tratan de mercenario", agregó.

Y detalló que hasta la fecha "no han liberado ningún militar y eso es lo que le estamos pidiendo, que los liberen. Son muchachos con valores, que no tienen antecedentes".

o

En el programa también se conversó con Yandir Loggiodice, exprisionero político que permaneció detenido durante siete meses por el régimen venezolano en el peligroso Helicoide en Caracas.

Loggiodice, quien hace parte del grupo de 33 personas que salieron de las cárceles venezolana este fin de semana, le envió un mensaje a Nancy Peñaloza, diciendo: "mantenga las esperanzas porque estoy totalmente convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo".

En La Noche también se conversó con Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del movimiento político 'Vente Venezuela', sobre la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“No queremos que se dañe la relación con nuestro mejor aliado”: empresarios colombo-americanos viajaron a Washington en paralelo al encuentro de Trump y Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe": analista político sobre recientes anuncios de Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Reconocido fiscal Carlos Stornelli solicita la extradición de Nicolás Maduro a país de Sudamérica

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Donald Trump - AFP
Petróleo en Venezuela

Trump aseguró en el Foro Económico de Davos que Venezuela "hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los últimos 20 años"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Reconocido fiscal Carlos Stornelli solicita la extradición de Nicolás Maduro a país de Sudamérica

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Donald Trump - AFP
Petróleo en Venezuela

Trump aseguró en el Foro Económico de Davos que Venezuela "hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los últimos 20 años"

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Delcy Rodríguez - Rick Scott (EFE)
Rick Scott

"Delcy Rodríguez no es la presidenta de Venezuela, cualquier medida que tome al margen de los deseos de EE. UU., le acarreará el mismo destino que Maduro”: Rick Scott

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Trump asegura que el filtrador sobre el operativo contra el régimen de Venezuela ha sido identificado y está en la cárcel: "puede haber más, los estamos rastreando. Probablemente pasará mucho tiempo preso”

Vinícius Jr, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Fútbol venezolano

Duras críticas a equipo venezolano por fichar a influencer colombiano que imita a Vinícius: "Una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre