Zelenski se refiere a la operación de Trump en Venezuela y lamentó que Putin no esté siendo juzgado como Maduro

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se refirió en su discurso a la operación que llevó a cabo la administración de Donald Trump en Venezuela que culminó con la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro.

Zelenski lamentó en su discurso que Vladímir Putin, presidente de Rusia y quien sostiene un conflicto con Ucrania hace años, no esté siendo judicializado como Maduro, quien no solo fue capturado, sino sacado de Venezuela y está respondiendo por sus actos en un tribunal de Nueva York.

“El presidente Trump permitió una operación en Venezuela y Maduro fue arrestado y hubo diferentes opiniones al respecto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York, por desgracia, Putin no está siendo juzgado”, aseveró el mandatario ucraniano.

Zelenski agradeció a la Unión Europea por haber congelado los activos de Putin, pero criticó el hecho de que no los usen para defender a Ucrania de la agresión rusa: “Afortunadamente la Unión Europea decidió congelar los activos rusos indefinidamente y estoy agradecido por eso, pero cuando llegó el momento de usar esos activos para defenderse de la agresión rusa, la decisión fue bloqueada”.

Además, el presidente ucraniano aseveró que su país necesita garantías de seguridad de Estados Unidos para evitar una nueva invasión rusa en el futuro, no solo de países europeos.

"Reino Unido y Francia están preparados para movilizar sus fuerzas en el terreno (...) Pero se necesita el respaldo del presidente Trump. Y, una vez más, sin Estados Unidos no hay garantías de seguridad", afirmó Zelenski en un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

Zelenski también señaló que los documentos negociados con Washington para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia están "casi, casi terminados".

El mandatario, que se reunió con su par estadounidense Donald Trump en la estación de esquí suiza, afirmó que sus equipos "están trabajando casi cada día".

"Los documentos destinados a poner fin a esta guerra están casi, casi listos", dijo en su discurso en el Foro Económico Mundial.