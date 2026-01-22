NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Volodímir Zelenski

Zelenski se refiere a la operación de Trump en Venezuela y lamentó que Putin no esté siendo juzgado como Maduro

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Maduro, Zelenski y Putin / FOTO: EFE
Maduro, Zelenski y Putin / FOTO: EFE
El presidente ucraniano aseveró que, aunque esta operación estadounidense tiene opiniones divididas, logró el objetivo de judicializar a Maduro, lo que no ha pasado con Putin en Europa.

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se refirió en su discurso a la operación que llevó a cabo la administración de Donald Trump en Venezuela que culminó con la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro.

Zelenski lamentó en su discurso que Vladímir Putin, presidente de Rusia y quien sostiene un conflicto con Ucrania hace años, no esté siendo judicializado como Maduro, quien no solo fue capturado, sino sacado de Venezuela y está respondiendo por sus actos en un tribunal de Nueva York.

o

“El presidente Trump permitió una operación en Venezuela y Maduro fue arrestado y hubo diferentes opiniones al respecto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York, por desgracia, Putin no está siendo juzgado”, aseveró el mandatario ucraniano.

Zelenski agradeció a la Unión Europea por haber congelado los activos de Putin, pero criticó el hecho de que no los usen para defender a Ucrania de la agresión rusa: “Afortunadamente la Unión Europea decidió congelar los activos rusos indefinidamente y estoy agradecido por eso, pero cuando llegó el momento de usar esos activos para defenderse de la agresión rusa, la decisión fue bloqueada”.

Además, el presidente ucraniano aseveró que su país necesita garantías de seguridad de Estados Unidos para evitar una nueva invasión rusa en el futuro, no solo de países europeos.

"Reino Unido y Francia están preparados para movilizar sus fuerzas en el terreno (...) Pero se necesita el respaldo del presidente Trump. Y, una vez más, sin Estados Unidos no hay garantías de seguridad", afirmó Zelenski en un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

o

Zelenski también señaló que los documentos negociados con Washington para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia están "casi, casi terminados".

El mandatario, que se reunió con su par estadounidense Donald Trump en la estación de esquí suiza, afirmó que sus equipos "están trabajando casi cada día".

"Los documentos destinados a poner fin a esta guerra están casi, casi listos", dijo en su discurso en el Foro Económico Mundial.

Temas relacionados:

Volodímir Zelenski

Nicolás Maduro

Vladímir Putin

Captura

Foro Económico Mundial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

"Está en construcción": María Corina Machado sobre el momento que atraviesa su relación con Donald Trump tras encuentro en la Casa Blanca

Enrique Gómez
Elecciones en Colombia

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Claudia Sheinbaum y Donald Trump - Fotos: EFE
Estados Unidos y México

¿Qué impacto tiene la reciente extradición de mexicanos a EE. UU. en la relación bilateral de Trump con Sheinbaum?

Senadora republicana Ashley Moody | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Muchos quieren ver a Venezuela regresar a un lugar donde el gobierno opere atento; eso incluye no tener un narcoterrorista como jefe del país": senadora republicana Ashley Moody a NTN24

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
CIDH Venezuela

Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que en Venezuela siguen funcionando "centros de detención clandestinos"

Policía antidisturbios iraní - Foto EFE
Protestas Irán

Italia se suma a la lista de países que instan a sus ciudadanos a abandonar Irán por problemas de seguridad

Gustavo Petro/ Rafael Nieto - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
CIDH Venezuela

Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que en Venezuela siguen funcionando "centros de detención clandestinos"

Banderas de México y China. (Canva)
México

Los aranceles impuestos por México a China entraron en vigencia: juguetes y zapatos, entre los productos gravados

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras - Foto: AFP
Nasry Asfura

Presidente electo de Honduras Nasry Asfura restituirá el tratado de extradición con Estados Unidos

Policía antidisturbios iraní - Foto EFE
Protestas Irán

Italia se suma a la lista de países que instan a sus ciudadanos a abandonar Irán por problemas de seguridad

Gustavo Petro/ Rafael Nieto - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Así como se llevaron a Maduro en pocos segundos, también podrían hacerlo con Petro": Rafael Nieto sobre advertencias de Trump contra el presidente colombiano

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

El insólito gol que le marcaron al 'Dibu' Martínez en la Premier League: empujó a uno de sus compañeros de la selección argentina

Real Madrid | Foto: EFE
Real Madrid

Falleció leyenda del fútbol internacional, exjugador del Real Madrid y Barcelona

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre